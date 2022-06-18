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    • Yaşam
    • 19.06.2022 00:17
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    • 19.06.2022 00:17
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    Zonguldak'ta trafik kazasına giden ambulanslar trafik kazası yaptı! 3 yaralı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası ihbarı alan 2 ambulans şoförlü olay yerine gitmek için harekete geçtiler. Ambulanslar olay yerine varacakları esnada kaza yaptı. 3 yaralı var.

    DHA
    Kazaya giden ambulanslar kaza yaptı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Devrek- Ereğli köprüsü mevkisinde meydana geldi. Beycuma Beldesi Bölücek köyünde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

    H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta trafik kazasına giden ambulanslar trafik kazası yaptı! 3 yaralı
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