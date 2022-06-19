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    • Yaşam
    • 19.06.2022 10:12
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    • 19.06.2022 10:25
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    Erzurum'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

    Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA
    Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Oltu Başaklı köyü mevkisinde meydana geldi.

    Erzurum'dan Ardahan'ın Göle ilçesine giden Şahmettin Ziyaoğlu'nun (57) kullandığı 34 PL 9571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişiden kimlikleri belirlenemeyen 2'si hayatını kaybetti.

    Yaralanan sürücü Şahmettin Ziyaoğlu ile Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Erzurum'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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