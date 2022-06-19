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    • Haberler
    • 19.06.2022 12:03
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    • 19.06.2022 12:16
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    Babalar Günü önemi nedir? 19 Haziran Babalar günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü tarihçesi…

    Babalar Günü birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Babalar Günü bugün mü ve Babalar Günü ne zaman soruları yer aldı. Peki, Babalar Günü bugün mü? 19 Haziran Babalar Günü mü? Babalar Günü önemi ve tarihçesi nedir? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    BABALAR GÜNÜ BUGÜN MÜ?

    Çocukları için tüm zorlukları göğüsleyen babalar için birçok evlat babalar gününü kutlamak istiyor. Bu özel gün için çeşitli etkinlikler planlayanlar babalar günü bugün mü ve babalar günü ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Babalar gününün önemi ve nasıl ortaya çıktığı da bu kapsamda oldukça merak edildi. Babalar Günü bugün mü ve Babalar günü nasıl ortaya çıktı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?


    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.


    En güzel, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe Babalar Günü mesajları ve sözleri burada!
    Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.


        Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

        1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihine denk geliyor.

            EN ANLAMLI, DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

            Canımızın içi, evimizin direği, en büyük kahramanımız olan aslan babam, babalar günün kutlu olsun!
            • Sen kurtlar sofrasından gelmişsin, saygını ve benliğini hiçbir zaman yitirmemişsin çünkü sen babaların en hasısın.
            • Çok çalıştığın, bizleri bu günlere getirene kadar çok emek verdin, geceni gündüzüne kattın, kendi lokmandan en büyük parçayı bizler için böldün iyi ki yanımızdasın, iyi ki bizimlesin canım babam. Babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyoruz!.
            • Hem babam, hem en yakın arkadaşım en kötü günlerimde en zor zamanlarımda yanımda olsun. Varlığını her zaman hissettirdin babacığım. Babalar günü kutlu olsun.

            • Hey gidi koca çıkar, sen olmasan biz bu günlere kolay gelemezdik. Bizi bu kadar güzel yetiştirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az. Bu hediye biricik babamız için.
            • Dünyanın en yakışıklı ve en karizmatik adamı canım babam. Bizi ne kadar çok sevdiğini biliyoruz biz de seni çok seviyoruz. Bu özel günde babalar gününü kutluyoruz. İyi ki varsın!

            Kalbi sevgi ve şefkatle dolu, dünyanın en iyi en yardım sever ve en mükemmel babası bizim babamız olduğun için o kadar şanslıyız ki. İyi ki bizim babamızsın ve iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.
            • Baba sözcüğünün karşılığını veren en klas adam babalar günün kutlu olsun. Bu babalar gününde seni de unutmadık. Ömrün uzun olsun. Seni çok seviyorum.
            • Varlığın lüks yokluğun yara canım babam, hep bizimle kal. Ben dünyaya ilk geldiğimde baba demişim. Kahramanım, canım, bir tanem. Babalar günün kutlu olsun.

                • Evin direği, ailemizin mutluluk ve neşe kaynağı canım babam babalar günün can-ı gönülden kutluyorum. Seni unutmadık!
                • Ellerinden hasretle öpüyorum babacığım. Kokunu ve bana sarılmalarını o kadar özlüyorum ki. İyi ki benim babamsın. Güzel adam babalar günün kutlu olsun!

                • Biliyoruz babalar bir çınardır ve olmasa gölgesi bile yeter. Dünyanın en komik insanı babalar gününü kutluyoruz.
                Babalar Günü ne zaman, yarın mı 2022 Babalar Günü mesajı, sözleri
                • Bana güç veren en zorlukta yanımda duran, bazen kızan bazen küsen ama her zaman yanımda olan aslam babam seni çok seviyorum ve babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bize kattıkların için sana ne kadar teşekkür etsek az.

                • Evin reisi, ailemizin her şeyi canım babam çocukların olarak babalar gününü kutluyoruz ve seni çok seviyoruz.
                • Babaya hediye yok mu? sorusunu duyar gibi oldum canım babacığım ve bu babalar gününde de seni unutmadım ve sana yakışacak en şık ve en özel babalar günü hediyesini aldım. Sevineceğini ve bu hediyeyi görünce çok mutlu olacağını düşünüyorum. Uzun yollar kullanman dileğiyle canım babam, babalar günün kutlu olsun.

                    • Alemin en sert delikanlısı olsan da ben senin yumuşacık kalbini seviyorum babam. İyi ki varsın, seni çok seviyorum.
                    • Yüzünde gülücükler eksik olmasın. Hayat enerjin hiç solmasın baba. Bu sene de seni unutmadık. Babalar günün kutlu olsun!
                    • İlk kahramanım, kanatlarının altında olmayı o kadar çok seviyorum ki. Koruyucu meleğim, her şeyim. Babalar günün kutlu olsun.

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                    Haberler Haberler Babalar Günü önemi nedir? 19 Haziran Babalar günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü tarihçesi…
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