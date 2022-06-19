Çocukları için tüm zorlukları göğüsleyen babalar için birçok evlat babalar gününü kutlamak istiyor. Bu özel gün için çeşitli etkinlikler planlayanlar babalar günü bugün mü ve babalar günü ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Babalar gününün önemi ve nasıl ortaya çıktığı da bu kapsamda oldukça merak edildi. Babalar Günü bugün mü ve Babalar günü nasıl ortaya çıktı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.
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Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.