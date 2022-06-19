EN ANLAMLI, DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Canımızın içi, evimizin direği, en büyük kahramanımız olan aslan babam, babalar günün kutlu olsun!

• Sen kurtlar sofrasından gelmişsin, saygını ve benliğini hiçbir zaman yitirmemişsin çünkü sen babaların en hasısın.

• Çok çalıştığın, bizleri bu günlere getirene kadar çok emek verdin, geceni gündüzüne kattın, kendi lokmandan en büyük parçayı bizler için böldün iyi ki yanımızdasın, iyi ki bizimlesin canım babam. Babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyoruz!.

• Hem babam, hem en yakın arkadaşım en kötü günlerimde en zor zamanlarımda yanımda olsun. Varlığını her zaman hissettirdin babacığım. Babalar günü kutlu olsun.

• Hey gidi koca çıkar, sen olmasan biz bu günlere kolay gelemezdik. Bizi bu kadar güzel yetiştirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az. Bu hediye biricik babamız için. • Dünyanın en yakışıklı ve en karizmatik adamı canım babam. Bizi ne kadar çok sevdiğini biliyoruz biz de seni çok seviyoruz. Bu özel günde babalar gününü kutluyoruz. İyi ki varsın!