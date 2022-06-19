Cinnete gelen mermer işçisi eşini ve iki çocuğunu katletti

Antalya Serik'te oturan mermer işçisi Onur Muti, kaçırarak evlendiği iki çocuk annesi eşi Selda Muti (25) ile önceki akşam tartıştı. Ardından cinnet getirip tüfeğe sarıldı. Eşini, 3 yaşındaki kızı Beyhan ve 7 aylık oğlu Ata'yı kurşunladı. Ardından kendini vurarak intihar kalkıştı. Anne ve iki yavru kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan cani babanın da beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. İki torunu ve kızının cenazelerini alan acılı baba Erdoğan Acar, kızını 5 yıl önce Onur Muti'nin kaçırdığını belirterek, "Kızımı zorla kaçırıp evlendi. Aramızda husumet vardı. Yıllardır konuşmuyorduk. Aklımı kaybedeceğim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
İETT'Yİ ÇALDI DEHŞET SAÇTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma aracı, bu kez de hırsızların kullanmasıyla kaza yapınca gündeme geldi. İddiaya göre İETT şoförü aracı 23.40'ta park etti. Gece ilerleyen saatlerde hırsızlar aracı alıp Eyüp'teki Canan Sokağı'na girdi. Yol boyunca ilerledi. Sokağın sağındaki ve solundaki araçlara çarparak devam etti. 10 dakika içinde toplam 17 aracı biçti. Hırsızlar daha fazla ilerleyemeyince aracı bırakıp izlerini kaybettirdi. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızları yakalamak için harekete geçti.
'EŞ'SİZ KARAR
Korkunç cinayet 2018'de Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde yaşandı. Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a önce 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdı. Ardından tatil için gittiği Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan attı! Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, ilginç bir karara imza attı! Katil Aysal'ın akıl sağlığı raporunun uygun olmadığını açıkladı! Caniye yeniden raporu verilmesi gerektiği vurgulandı. Buna göre cani, yeniden yargılanacak. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Hakan Aysal, eşinin ölümünden sonra aldığı sigorta parasıyla dünya turuna çıktı! (CEYHAN TORLAK)