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    Cinnete gelen mermer işçisi eşini ve iki çocuğunu katletti

    Mermer işçisi, cinnet getirdi. Kaçırarak evlendiği eşini ve iki çocuğunu katletti. Ardından intihar etti. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Eşsiz cinnet!

    Antalya Serik'te oturan mermer işçisi Onur Muti, kaçırarak evlendiği iki çocuk annesi eşi Selda Muti (25) ile önceki akşam tartıştı. Ardından cinnet getirip tüfeğe sarıldı. Eşini, 3 yaşındaki kızı Beyhan ve 7 aylık oğlu Ata'yı kurşunladı. Ardından kendini vurarak intihar kalkıştı. Anne ve iki yavru kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan cani babanın da beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. İki torunu ve kızının cenazelerini alan acılı baba Erdoğan Acar, kızını 5 yıl önce Onur Muti'nin kaçırdığını belirterek, "Kızımı zorla kaçırıp evlendi. Aramızda husumet vardı. Yıllardır konuşmuyorduk. Aklımı kaybedeceğim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



    İETT'Yİ ÇALDI DEHŞET SAÇTI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma aracı, bu kez de hırsızların kullanmasıyla kaza yapınca gündeme geldi. İddiaya göre İETT şoförü aracı 23.40'ta park etti. Gece ilerleyen saatlerde hırsızlar aracı alıp Eyüp'teki Canan Sokağı'na girdi. Yol boyunca ilerledi. Sokağın sağındaki ve solundaki araçlara çarparak devam etti. 10 dakika içinde toplam 17 aracı biçti. Hırsızlar daha fazla ilerleyemeyince aracı bırakıp izlerini kaybettirdi. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızları yakalamak için harekete geçti.



    'EŞ'SİZ KARAR
    Korkunç cinayet 2018'de Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde yaşandı. Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a önce 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdı. Ardından tatil için gittiği Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan attı! Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, ilginç bir karara imza attı! Katil Aysal'ın akıl sağlığı raporunun uygun olmadığını açıkladı! Caniye yeniden raporu verilmesi gerektiği vurgulandı. Buna göre cani, yeniden yargılanacak. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Hakan Aysal, eşinin ölümünden sonra aldığı sigorta parasıyla dünya turuna çıktı! (CEYHAN TORLAK)



        SIFIR KİLOMETRE SKANDAL!
        Samsun'da yaşayan Erdem İnce, 5 yıl önce sıfır kilometre araç aldı. Ancak aracın boyası 2.5-3 yıl sonra dökülmeye başladı! Aracını boyattıktan sonra yeniden aynı sorunu yaşayınca soluğu serviste aldı. Durumun üretim hatası olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı! Firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.



        YAREN'İN GÖZBEBEKLERİ
        Bursa'da Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu gönülleri fethetti. Bu yıl 11. kez Türkiye'ye gelen Yaren, yuvasına kuruldu, hatta 3 yavru dünyaya getirdi. İki aylık olan yavruların önümüzdeki günlerde uçmaya başlayacağı söylendi. Yaren'in can dostu Adem Yılmaz, "Yavrularını doyurabilmesi için Yaren'i 3 öğün besliyorum. Tuttuğum balıkları yediriyorum" dedi.



        BİR ÇİÇEK SOLDU
        Rusya- Ukrayna savaşında, 115. gün geride kaldı. Rus güçleri, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk kentini bombaladı. Saldırıda üç çocuğun öldüğü açıklandı. 6 yaşındaki Oleg Kornievski, bahçeden çiçek toplayıp annesine verdikten birkaç saat sonra bu saldırıdan kaçamadı. Rus bombasıyla küçük bedeni parçalandı. Gözü yaşlı anne Ekaterina, yavrusunu kendi elleriyle kara toprağa yatırdı. Üzerini kapattı. Gece boyunca yanından ayrılmadı. Ekaterina Kornievski, oğlu Oleg'i kendi elleriyle defnetti.



            ARKADAŞLARI MEZUN OLDU
            Göktuğ Boz adlı cani tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in adı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile okuduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmişti. Fakülte bu yıl ilk mezunlarını verdi. Anne Beyhan Cengiz, "Başak tüm Türkiye'nin kızı oldu. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi evimize geldiğinde onlardan tek isteğimiz adaletin yerine getirilmesi ve isminin yaşatılmasıydı. Sağ olsun isteklerimiz yerine getirildi" diye konuştu.



            CHP 300 GENCİ SOKAĞA ATIYOR
            CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 49 yıllığına TÜRGEV'e devrettiği binayı geri almaya karar verdi. 300 kız öğrencinin barındığı yurdun boşaltılacağı bildirildi. Gençler, tepki gösterdi: Bizi sokağa atmayın!



            84 MİLYON LİRA DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 84 milyon 305 bin 654 lira devretti. 5 bilenler 77 bin 56'şar lira, 4 bilenler bin 699'ar lira, 3 bilenler 142'şer lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.

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