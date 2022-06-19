Cinnete gelen mermer işçisi eşini ve iki çocuğunu katletti





ARKADAŞLARI MEZUN OLDU

Göktuğ Boz adlı cani tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in adı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile okuduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmişti. Fakülte bu yıl ilk mezunlarını verdi. Anne Beyhan Cengiz, "Başak tüm Türkiye'nin kızı oldu. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi evimize geldiğinde onlardan tek isteğimiz adaletin yerine getirilmesi ve isminin yaşatılmasıydı. Sağ olsun isteklerimiz yerine getirildi" diye konuştu.