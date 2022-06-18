Sosyal medyadan tanışıp sevgili olan kadının hayatı karardı! Sevgilisine tam 465 bin lirasını kaptırdı

Şoke eden olay, Mersin Mut'ta yaşandı. 66 yaşındaki Kadın Tekin, 1.5 yıl önce eşini kaybetmenin acısını yaşadı. 5 Ekim'de de Facebook'tan İzmir'de yaşayan Muhammet Güner'le tanıştı. İkili, kısa sürede aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin "Ablam kanser. Paraya ihtiyacım var" sözüne inandı! Tüm birikimi olan 465 bin lirası ile ziynet eşyalarını kaptırdı! Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Yaşadıklarını anlattı: Facebook'ta fotoğrafına yorum yaptım. Sonra bana mesaj yolladı. 'Senden başka hiçbir kadına bakmam' sözünden etkilendim. Eşim bana böyle şeyler söylemezdi. Ayakkabımın bağcığını bile bağlıyordu. Şikayetçi oldum. Geri almam için beni ısırdı!
ALTIN BULUŞ
Hakkari'de çiftçi Nihat Anuş, dün eşiyle gezmeye çıktı. Yerde beze sarılı 6 adet altınla karşılaştı! Soluğu karakolda aldı! Bu sırada altınlarını arayan Şaban Ertuş da durumu polise anlattı. Anuş, dün Emniyet'te bir araya geldiği Ertuş'a altınlarıı teslim ederek gönülleri kazandı. Büyük mutluluk yaşayan Ertuş, "Çok teşekkür ediyorum. Bu devirde böyle insanlar bulmak zor" ifadesini kullandı.
MEGA ÇİLE
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette yine sınıfta kaldı! Dün, İstanbul ulaşımının en önemli hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza yaşandı. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı yapıldı! İstanbullu isyan bayrağını açtı:
Metro bozuk. Merdivenler, asansörler hep arızalı. Otobüslerde izdiham. Resmen rezalet.
İBB Başkanı belediyeciliği öğrensin.
CHP'ye yakışır hizmet.