Sosyal medyadan tanışıp sevgili olan kadının hayatı karardı! Sevgilisine tam 465 bin lirasını kaptırdı

Şoke eden olay, Mersin Mut'ta yaşandı. 66 yaşındaki Kadın Tekin, 1.5 yıl önce eşini kaybetmenin acısını yaşadı. 5 Ekim'de de Facebook'tan İzmir'de yaşayan Muhammet Güner'le tanıştı. İkili, kısa sürede aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin "Ablam kanser. Paraya ihtiyacım var" sözüne inandı! Tüm birikimi olan 465 bin lirası ile ziynet eşyalarını kaptırdı! Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Yaşadıklarını anlattı: Facebook'ta fotoğrafına yorum yaptım. Sonra bana mesaj yolladı. 'Senden başka hiçbir kadına bakmam' sözünden etkilendim. Eşim bana böyle şeyler söylemezdi. Ayakkabımın bağcığını bile bağlıyordu. Şikayetçi oldum. Geri almam için beni ısırdı!