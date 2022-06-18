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    Sosyal medyadan tanışıp sevgili olan kadının hayatı karardı! Sevgilisine tam 465 bin lirasını kaptırdı

    Facebook’ta Muhammet Güner’le tanıştı! Aşk yaşamaya başladı. “Ablam kanser. Para lazım” diyen sevgilisine 465 bin lirasını kaptırdı. 8 ayın sonunda kandırıldığını anladı. Soluğu Müge Anlı’da aldı: Bir yorum yaptım. Hayatım karardı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Para’mparça

    Şoke eden olay, Mersin Mut'ta yaşandı. 66 yaşındaki Kadın Tekin, 1.5 yıl önce eşini kaybetmenin acısını yaşadı. 5 Ekim'de de Facebook'tan İzmir'de yaşayan Muhammet Güner'le tanıştı. İkili, kısa sürede aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin "Ablam kanser. Paraya ihtiyacım var" sözüne inandı! Tüm birikimi olan 465 bin lirası ile ziynet eşyalarını kaptırdı! Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Yaşadıklarını anlattı: Facebook'ta fotoğrafına yorum yaptım. Sonra bana mesaj yolladı. 'Senden başka hiçbir kadına bakmam' sözünden etkilendim. Eşim bana böyle şeyler söylemezdi. Ayakkabımın bağcığını bile bağlıyordu. Şikayetçi oldum. Geri almam için beni ısırdı!



    ALTIN BULUŞ
    Hakkari'de çiftçi Nihat Anuş, dün eşiyle gezmeye çıktı. Yerde beze sarılı 6 adet altınla karşılaştı! Soluğu karakolda aldı! Bu sırada altınlarını arayan Şaban Ertuş da durumu polise anlattı. Anuş, dün Emniyet'te bir araya geldiği Ertuş'a altınlarıı teslim ederek gönülleri kazandı. Büyük mutluluk yaşayan Ertuş, "Çok teşekkür ediyorum. Bu devirde böyle insanlar bulmak zor" ifadesini kullandı.



    MEGA ÇİLE
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette yine sınıfta kaldı! Dün, İstanbul ulaşımının en önemli hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza yaşandı. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı yapıldı! İstanbullu isyan bayrağını açtı:
    Metro bozuk. Merdivenler, asansörler hep arızalı. Otobüslerde izdiham. Resmen rezalet.
    İBB Başkanı belediyeciliği öğrensin.
    CHP'ye yakışır hizmet.



        HAYALLERİNE TERCÜMAN OLDU
        Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Halil Zeybek 1981'de Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kayıt yaptıramadı. Senelerce elektrik teknisyeni olarak çalıştı. Ancak hayalinde hep tercümanlık vardı. Bunun üzerine 2015'te yeniden sınava hazırlandı. Bu kez Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Önceki gün eğitimini tamamlayarak mezuniyet mutluluğunu yaşadı.



        HAPİSTE ÇÜRÜYECEK!
        Denizli, 27 Ekim'de bir vahşete tanıklık etti. F.Z gıda mühendisi sevgilisi Ş.Ş'yi (25) 12 bıçak darbesiyle katletti. Dün, bir kez daha hakim karşısına getirildi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.



        HAKİM ÖLÜ BULUNDU
        Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, adliyeye gelmemesi üzerine evine giden polis tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede, FETÖ davalarının görüldüğü öğrenildi. İlk otopsiye göre, ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı bildirildi.



            DUYGUSAL VEDA
            İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un Türkiye'deki görevi sona erdi. Chilcott, dün veda resepsiyonu düzenledi. Konuşmasında kızının ve oğlunun burada dünyaya geldiğini ve Türkiye'den hiç kopmayacağını dile getirdi. "Oğlum Türkiye'de kalma kararı aldı. DNA'mı burada bırakıyorum. Burada yaşamaya devam edenleri ziyaret etmek için gelecekte de Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'deki her anımdan zevk aldım" dedi. Chilcott, 2016'da göreve başlamıştı.



            2 TALİHLİYE 381'ER BİN
            10 bilen 2 kişi, 381 bin 329'ar lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 710'ar lira, 8 bilenler 267'şer lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            ALTIN KALPLİ
            Niğde'de kağıt toplayıcısı Abdullah, sabah caddeye çıktı. Bir kuyumcunun önündeki boş kolileri aldı. Ayıklarken altın ve pırlantalarla karşılaştı. 100 bin TL'lik takıyı kuyumcuya ulaştırdı.



                AH BÜŞRA
                Trabzon'da anestezi teknisyeni Büşra Muhcu, ameliyathanede ölü bulundu. Bir süre önce anjiyo olmuştu. Kalbinde de ritim bozukluğu bulunuyordu.



                CHP'NİN 'İCRA'ATI!
                AydınBüyükşehir Belediyesi vatandaşı umursamadı. Su faturasını ödemeyen 16 bin kişiye acımadı. İcra takibi başlattı. Başkan Özlem Çerçioğlu'na tepki yağdı: Bu mu halk partisi...

                ŞAKAYLA ÖLÜYORDU
                Şanlıurfa Halfeti'de üniversiteli Saadet Erkut, şakalaşırken Fırat Nehri'ne yuvarlandı. Son anda kurtarıldı.

                DÖVME ELE VERDİ
                Eskişehir'de 10 bin liralık bakır kablo çalan hırsız, dövmesinden tespit edildi. Yakalanıp hapse gönderildi.

                TÜNELDE FİRARİ AVI
                Kayseri'de firari hükümlü İ.C, baskına karşı evine tünel kazdı. Kaçmaya çalıştı. Ama yakalandı.

                PASTIRMA SAVAŞI
                Kayseri ve Kastamonu'dan sonra Sivas pastırması da coğrafi işaret belgesi aldı. Pastırma polemiği tekrar başladı.

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                Bursa için güçlü işbirliği
                Haberler Yaşam Sosyal medyadan tanışıp sevgili olan kadının hayatı karardı! Sevgilisine tam 465 bin lirasını kaptırdı
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