Mersin'de motosikletle kamyon çarpıştı! Motosikletteki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında motosikletten yola savrulan Hasibe Bilgeç ve kızı Yağmur'un öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ise ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.