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    • Yaşam
    • 17.06.2022 23:44
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    • 17.06.2022 23:44
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    Mersin'de motosikletle kamyon çarpıştı! Motosikletteki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti

    Mersin'in Silifke ilçesinde akşam saatlerinde bir kamyon ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motorda bulunan anne-kız hayatını kaybederken baba ise yaralandı.

    DHA
    Motosiklete çarpan kamyon bir aileyi yok etti

    Mersin'in Silifke ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki Hasibe (45) ile kızı Yağmur (10) yaşamını yitirdi, baba Ali Bilgeç (43) ise ağır yaralandı.


    Kaza, akşam saatlerinde Silifke- Antalya karayolu Kamyoncular Kooperatifi önünde meydana geldi. Ali Bilgeç, iddiaya göre bir yakının düğününe gitmek için eşi Hasibe ve kızı Yağmur'u da yanına alarak motosikleti ile yola çıktı.

    Ali Bilgeç yönetimindeki 33 K 2930 motosiklet ile Kamil Kavun idaresindeki 33 ZH 008 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında motosikletten yola savrulan Hasibe Bilgeç ve kızı Yağmur'un öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ise ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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        Haberler Yaşam Mersin'de motosikletle kamyon çarpıştı! Motosikletteki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti
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