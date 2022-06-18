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    • Yaşam
    • 18.06.2022 17:25
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    • 18.06.2022 17:28
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    Son dakika: İstanbul Fatih'te emniyete ait depoda yangın

    İstanbul Fatih'te Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu depoda yangın meydana geldi.

    Emniyetin deposunda yangın!

    İstanbul Fatih'te, emniyete ait bir depoda yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

    Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    İtfaiyenin depoda başlayan yangına müdahalesi sürüyor.

    Söz konusu depoda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu öğrenildi.

    Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Fatih'te emniyete ait depoda yangın
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