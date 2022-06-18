İzmir'de bir yangın daha! Bu sefer de Karaburun ilçesi alevlere teslim oldu

Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi.
Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi.
112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi.
Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.