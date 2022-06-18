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    • Yaşam
    • 18.06.2022 17:55
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    • 18.06.2022 17:55
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    İzmir'de bir yangın daha! Bu sefer de Karaburun ilçesi alevlere teslim oldu

    İzmir Foça'da gün içerisinde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Foça'nın ardından Karaburun ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

    DHA
    İzmir’de bir yangın daha

    İzmir Foça'nın ardından Karaburun ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

    Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi.
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        Haberler Yaşam İzmir'de bir yangın daha! Bu sefer de Karaburun ilçesi alevlere teslim oldu
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