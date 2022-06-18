Cani adam boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışma, boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece ikili arasında devam eden tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., Cansu S. ve 3 yaşındaki bebeği Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdü. Evden çıktıktan sonra saklandığı yerde hayatına son vermek isteyen T. ardında da polise giderek teslim oldu.