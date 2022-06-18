Cani adam boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışma, boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece ikili arasında devam eden tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., Cansu S. ve 3 yaşındaki bebeği Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdü. Evden çıktıktan sonra saklandığı yerde hayatına son vermek isteyen T. ardında da polise giderek teslim oldu.
ANTALYA VE GAZİANTEP'TE DE KATLİAM YAŞANDI
Antalya Serik ise O.M. 3 yaşındaki kızı, 7 aylık oğlu ve eşini öldürdü. M. daha sonra aynı tüfekle intihar etmek istedi. Ağır yaralanan zanlı, hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'de de yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M. (4) evlerinde öldürüldü. Koca Mustafa M. (43) gözaltına aldı.