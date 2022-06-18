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    Cani adam boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

    Tekirdağ Süleymanpaşa'da cani adam, bir hafta önce boşandığı eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. Zanlı, polise giderek teslim oldu.

    Kocaman vahşet

    Tekirdağ Süleymanpaşa'da bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışma, boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece ikili arasında devam eden tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., Cansu S. ve 3 yaşındaki bebeği Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdü. Evden çıktıktan sonra saklandığı yerde hayatına son vermek isteyen T. ardında da polise giderek teslim oldu.



    ANTALYA VE GAZİANTEP'TE DE KATLİAM YAŞANDI
    Antalya Serik ise O.M. 3 yaşındaki kızı, 7 aylık oğlu ve eşini öldürdü. M. daha sonra aynı tüfekle intihar etmek istedi. Ağır yaralanan zanlı, hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'de de yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M. (4) evlerinde öldürüldü. Koca Mustafa M. (43) gözaltına aldı.



    POLİS CİNNETİ 3 ÖLÜ
    İzmir Gaziemir'de polis memuru M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kızları S.A (12) ve D.S.A.'yı (8) öldürdü. M.A., ardından aynı silahla hayatına son verdi.

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    Haberler Yaşam Cani adam boşandığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
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