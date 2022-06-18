Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı.
İKİ AYDA TAMAMLANMIŞTI
Boğazda Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve köprünün silüetini oluşturan kedi yolu, Kasım 2020'den itibaren iki ayda tamamlandı.
SÖKÜM AĞUSTOS'TA BİTECEK
Köprü projesinin su üstü çalışmalarının hızlanmasını sağlayan yolun işlevi sona erdi. Yaklaşım viyadüklerinden 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunun sökümünün, ağustos ayı içinde tamamlanması planlanıyor.