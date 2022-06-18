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    • Yaşam
    • 18.06.2022 13:31
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    • 18.06.2022 13:36
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    Ağustos'ta tamamlanacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı

    18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı. Yaklaşım viyadüklerinden 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunun sökümünün, ağustos ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

    Kedi yolunun sökümüne başlandı

    Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta hizmete açılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde, işçilerin üzerinde çalıştığı platform olan "kedi yolu"nun sökümüne başlandı.

    İKİ AYDA TAMAMLANMIŞTI
    Boğazda Asya ile Avrupa kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve köprünün silüetini oluşturan kedi yolu, Kasım 2020'den itibaren iki ayda tamamlandı.

    SÖKÜM AĞUSTOS'TA BİTECEK
    Köprü projesinin su üstü çalışmalarının hızlanmasını sağlayan yolun işlevi sona erdi. Yaklaşım viyadüklerinden 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunun sökümünün, ağustos ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

        Ayrıca, mimari ışıklandırma çalışmaları devam eden köprüde, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin kulelere eylül ayında monte edilmesi hedefleniyor.

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        Haberler Yaşam Ağustos'ta tamamlanacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı
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