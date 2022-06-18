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    20 yıldır yaşadığı İsveç'te parti kuran Mikail Yüksel seçim çalışamlarını baba ocağı Kulu'dan yürütüyor

    Mikail Yüksel, 20 yıldır yaşadığı İsveç'te parti kurdu. Eylülde yapılacak seçimde tek umudu, ülkeye en çok göç veren Kulu’ydu. Geçtiğimiz yıl tek tek seçmenleriyle buluştu. Bu yıl da kenti billboardlarla doldurdu!

    ’Kulu’y gelsin

    İsveç'te yaşayan Mikail Yüksel, Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobiyle mücadele etmek için kolları sıvadı. Kurduğu Nüans Partisi'yle bu yıl eylül ayında yapılacak seçimlere katıldı. Çalışmalara İsveç'e en çok göç veren baba ocağı Konya Kulu'da başladı! Geçtiğimiz yıl Kulu'yu ziyaret ederek hemşerilerinden destek sözü alan Yüksel, seçime sayılı günler kala boş durmadı.



    'OYLARINIZA TALİBİM'
    Kulu'nun dört bir yanını pankartlarla donattı! Bilbodlara kendisini ve partisini tanıtan afişler astırdı. Seçim çalışmalarını uzaktan da olsa başarıyla yürüten Yüksel, "Sadece 23 bin oy ile İsveç Meclisi'ne girebiliriz. Geleceğin için oyunu mutlaka kullan" yazılarıyla Kulu halkına çağrı yaptı. Şu mesajı paylaştı: İsveç'te 150 binin üzerinde Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor, bunun 50 binin üzerinde kısmı memleketim Kulu kökenli. İlçeyi partimizin afişleriyle süsledik. Umarım hemşerilerim sandığa giderler. Hepsinin oylarına talibim.

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    Haberler Yaşam 20 yıldır yaşadığı İsveç'te parti kuran Mikail Yüksel seçim çalışamlarını baba ocağı Kulu'dan yürütüyor
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