20 yıldır yaşadığı İsveç'te parti kuran Mikail Yüksel seçim çalışamlarını baba ocağı Kulu'dan yürütüyor





'OYLARINIZA TALİBİM'

Kulu'nun dört bir yanını pankartlarla donattı! Bilbodlara kendisini ve partisini tanıtan afişler astırdı. Seçim çalışmalarını uzaktan da olsa başarıyla yürüten Yüksel, "Sadece 23 bin oy ile İsveç Meclisi'ne girebiliriz. Geleceğin için oyunu mutlaka kullan" yazılarıyla Kulu halkına çağrı yaptı. Şu mesajı paylaştı: İsveç'te 150 binin üzerinde Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor, bunun 50 binin üzerinde kısmı memleketim Kulu kökenli. İlçeyi partimizin afişleriyle süsledik. Umarım hemşerilerim sandığa giderler. Hepsinin oylarına talibim.

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