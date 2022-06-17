Kocaeli'de vahşet! Kavga eden köpekleri ayırmak isteyen kişiler köpeklerden birini öldürdü

Köpeği ölen, firmanın idari operasyonlar sorumlusu Gülseren Alikadıoğulları, "Firmamızın bahçesinde bakmış olduğumuz tasmalı bir köpeğimiz vardı. Karşı fabrikanın köpeği ile normal şartlarda sürekli oyun oynayan, vakit geçiren bir köpekti. Bu sabah iki köpek arasında bir kavga oluyor. Kavga sonrasında karşı fabrikanın çalışanı olduğunu düşündüğümüz bir kişi, bizim güvenlik görevlimizi 'Bu köpeği buradan alıp, götürün' diye hakaretler ederek, bağırarak çağırıyor. Sonrasında bizden arkadaşlar giderek köpekleri ayırmaya çalıştıkları sırada, karşı firmanın yetkilileri demir bir çubuk ile gözümüzün önünde köpeğe vurarak, bir köşeye sıkıştırarak darbetmeye başladılar. Onlar vurdukça hayvan iyice hırslandı ve ayrılamaz bir hale geldi. Sonrasında hayvanın karın boşluğuna defalarca tekme atarak, gözlerimin önünde, ağzından köpük gelene kadar vurarak hayvanın ölmesini sağladılar. Hukuki haklarımızı da devreye soktuk. Gerek firmamızın avukatları gerekse de hayvan dernekleri bizim yanımızda olduklarını belirttiler. Bununla ilgili ellerinden gelen, yapabilecekleri her türlü desteği bize sağlayacaklarını belirttiler" dedi.