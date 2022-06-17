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    • Yaşam
    • 17.06.2022 16:03
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    • 17.06.2022 16:03
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    Emine Erdoğan’dan karne paylaşımı: "Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencilerle sevinçlerini paylaştıklarını belirterek öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Emine Erdoğan’dan karne paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çalan son ders ziliyle bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nun eşliğinde çocuklarımızın karne sevincini paylaştık. Eğitimcilerimize emekleri için teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.


    KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDI
    Emine Erdoğan, paylaşımında Üsküdar'daki Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nden fotoğraflara da yer verdi.

    Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklar da ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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