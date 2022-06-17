Bartın'daki kaza: 8 öğrenci yaralandı

Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu araçtaki öğrenciler yaralandı.
Kozcağız beldesindeki bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B. yönetimindeki 35 JF 786 hafif ticari araç, Bartın-Kozcağız kara yolu Sütlüce köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
8 ÖĞRENCİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.