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    • Yaşam
    • 17.06.2022 16:40
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    • 17.06.2022 16:40
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    Bartın'daki kaza: 8 öğrenci yaralandı

    Bartın'da hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    8 öğrenci yaralandı!

    Bartın'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu araçtaki öğrenciler yaralandı.

    Kozcağız beldesindeki bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B. yönetimindeki 35 JF 786 hafif ticari araç, Bartın-Kozcağız kara yolu Sütlüce köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    8 ÖĞRENCİ YARALANDI
    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücü ile 8 öğrenci, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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