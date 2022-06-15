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    • Yaşam
    • 15.06.2022 08:27
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    • 15.06.2022 08:27
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    İzmit'te taşkınlık yaptığı için atıldığı barı kurşunladı

    Son dakika haberleri... İzmit'te aşırı alkol alarak taşkınlık çıkardığı bardan atılan kişi, yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra arkadaşlarıyla gelerek barı kurşunladı.

    Taşkınlık yaptığı için atıldığı barı kurşunladı

    Olay gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabbettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir barda aşırı alkol alarak taşkınlık çıkaran kişi, dışarı çıkarılmak istenince kavga çıkardı.

    Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra aynı yere gelen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte bara kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bara 16 mermi ateşlendiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam İzmit'te taşkınlık yaptığı için atıldığı barı kurşunladı
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