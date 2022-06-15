Güney Koreli Prof. Namkook Lee’nin eşini günlerce dövdüğü ortaya çıktı! Dayakçı profesörün 7.5 yıl hapsi isteniyor

DİNLENE DİNLENE DÖVDÜ

Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli profesör, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekândan ayrılarak apartlarına gitti. İddiaya göre darp apartta da saatlerce sürdü. Prof. Lee'nin karısını bayıltana kadar dövdüğü ifade edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polise bildirildi. Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Jae Lee, kocasının kendisini öldüresiye dövdüğünü anlattı. Gözaltına alınan ünlü profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Prof. Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.