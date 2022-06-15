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    • Yaşam
    • 15.06.2022 06:59
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    • 15.06.2022 07:39
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    Güney Koreli Prof. Namkook Lee’nin eşini günlerce dövdüğü ortaya çıktı! Dayakçı profesörün 7.5 yıl hapsi isteniyor

    Son dakika haberi! İstanbul’da bir üniversitede görevli Güney Koreli Prof. Namkook Lee’nin, eşini günlerce dövdüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının ifadesi üzerine tutuklanan Prof. Lee hakkında 7.5 yıl hapis istendi. Aynı zamanda animasyon uzmanı da olan Prof. Namkook Lee, "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından...

    Dayakçı profesör için hapis istemi!

    İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Güney Koreli Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) günlerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan profesör hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

    Özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan, "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Prof. Lee, tartışma sırasında eşini, göğsüne birden fazla kez yumruk atarak darp etti.

    DİNLENE DİNLENE DÖVDÜ
    Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli profesör, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekândan ayrılarak apartlarına gitti. İddiaya göre darp apartta da saatlerce sürdü. Prof. Lee'nin karısını bayıltana kadar dövdüğü ifade edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polise bildirildi. Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Jae Lee, kocasının kendisini öldüresiye dövdüğünü anlattı. Gözaltına alınan ünlü profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Prof. Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KASTEN YARALAMA, TEHDİT...
        Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden olan Profesör Lee hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, 7.5 yıla kadar hapsi istenen Prof. Lee, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

        ÜNLÜ ANİMASYONLARIN MİMARI
        Aynı zamanda animasyon uzmanı da olan Prof. Namkook Lee, "Scooby Doo", "Space Jam" ve "Goof Troop" gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından...

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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Yaşam Güney Koreli Prof. Namkook Lee’nin eşini günlerce dövdüğü ortaya çıktı! Dayakçı profesörün 7.5 yıl hapsi isteniyor
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