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    • Yaşam
    • 14.06.2022 16:10
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    • 14.06.2022 16:17
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    Türk bayrağını istismar etti! Düzce'de plakasını Türk bayrağıyla kapatan sürücüye 1177 lira ceza kesildi

    Düzce’de, polisin ‘dur’ ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya 1177 lira ceza kesildi.

    DHA
    Türk bayrağını istismarın böylesi

    Düzce'de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı.

    Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi.

    Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında 'S' harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi.

        Sürücü M.A.'ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.

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        Haberler Yaşam Türk bayrağını istismar etti! Düzce'de plakasını Türk bayrağıyla kapatan sürücüye 1177 lira ceza kesildi
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