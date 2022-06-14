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    • Yaşam
    • 14.06.2022 16:14
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    • 14.06.2022 16:15
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    Antalya'da şok olay! Tanıştıktan saatler sonra öldürdü

    Antalya'da birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Kavgada Sinan C. 5 bıçak darbesiyle Hasan Bulut'u öldürdü. İkilinin olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

    Tanıştıktan saatler sonra öldürdü!

    Antalya'nın Serik ilçesinde Sinan C. (36), birkaç saat önce tanışıp, kavga ettiği Hasan Bulut'u (32) bıçaklayarak öldürdü.

    5 BIÇAK DARBESİ VURDU
    Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de Sinan C.'yi gözaltına aldı.

    Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.
    İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi. Sinan C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da şok olay! Tanıştıktan saatler sonra öldürdü
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