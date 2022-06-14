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    Mersin’de Gökçe Kaya, Ağrı'da Taha Göksu'nun SMA hastaları için yaptıkları bağışlar yürekleri ısıttı

    Mersin’de Gökçe Kaya, bisiklet için biriktirdiği parayı SMA’lı Hümeyra Topal’ın tedavisine bağışladı.Ağrılı Taha Göksu'nun hayali ise kayak takımı almaktı. Topladığı tüm harçlığını SMA hastası Destan Duru Evren'in kampanyasına yolladı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Onun yaşması daha önemli.

    İyilik ’SMA’nı

    İki küçük yürek, harçlıklarını SMA hastası çocuklar için bağışladı. Mersin'de yaşayan Gökçe Kaya (8), bisiklet almak için senelerce kumbarasında para topladı. Antalya'da yaşayan SMA hastası Hümeyra Topal için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmadı. Tüm birikimini Hümeyra'nın tedavisine bağışladı. Örnek davranışı hem öğretmenlerinden hem de ailesinden takdir topladı. "Herkes iyilik yapmalı" sözleriyle herkesi duygulandırdı.



    BİN LİRASINI BAĞIŞLADI...
    Yüreklere dokunan diğer haber ise Ağrı'dandı. Muhammed Taha Göksu, kayak takımı almak için bin lira topladı. Ancak bu parayı, mücadelesinden çok etkilendiği SMA hastası Destan Duru Evren'e yolladı. "Destan Duru'nun yaşaması benim snowboard takımı almamdan daha önemli. Belki başka zaman alabilirim. Yeter ki Destan kurtulsun" açıklaması yaptı.



    ONUN YAŞAMASI ÇOK DAHA ÖNEMLİ!
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        Haberler Yaşam Mersin’de Gökçe Kaya, Ağrı'da Taha Göksu'nun SMA hastaları için yaptıkları bağışlar yürekleri ısıttı
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