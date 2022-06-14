Mersin’de Gökçe Kaya, Ağrı'da Taha Göksu'nun SMA hastaları için yaptıkları bağışlar yürekleri ısıttı





BİN LİRASINI BAĞIŞLADI...

Yüreklere dokunan diğer haber ise Ağrı'dandı. Muhammed Taha Göksu, kayak takımı almak için bin lira topladı. Ancak bu parayı, mücadelesinden çok etkilendiği SMA hastası Destan Duru Evren'e yolladı. "Destan Duru'nun yaşaması benim snowboard takımı almamdan daha önemli. Belki başka zaman alabilirim. Yeter ki Destan kurtulsun" açıklaması yaptı.