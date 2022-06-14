Kağıthane'de 500 bin liralık soygun yapan kadını, polis bacağındaki dövmeden tanıyarak tespit etti

İstanbul Kağıthane'de İranlı iş adamının evine giren hırsızlar, 500 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar nakit parayı alarak izlerini kaybettirdi. Polis, kamera görüntülerini izleyince, hırsızın mini etekli olduğunu belirledi. Ayrıca, hırsız kadının bacağında dövme olduğunu tespit etti. Ekipler, bu bilgileri karşılaştırıp daha önceden de 18 suç kaydı bulunan 30 yaşındaki Hünkar A'yı ele geçirdi. Yine aynı hırsızlık olayına 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M'nin de karıştığı kesinleşti. Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PİSİ PİSİNE ÖLDÜ
Antalya konyaaltı'nda kediye "Gel buraya oğlum" diyen Orhan Tayoğlu'nun, bunu yanlış anlayan ve kendini bıçaklayan arkadaşını öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre alkollü alan Orhan Tayoğlu (58) ile Erhan Yazıcı (41), arasında tartışma çıktı. Yazıcı, Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Tayoğlu da pompalı ile Yazıcı'yı kurşunladı. Yazıcı, sadece 13 gün yaşadı. Tutuklanan Tayoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı: "Yazıcı tuvaletten çıkıyordu. Ben o sırada yolda bir kedi gördüm ve 'gel buraya oğlum' diye seslendim. Ancak arkadaş benim kendisine oğlum dediğini iddia ederek elimden bıçakladı. Ben de kendimi kaybedip pompalı ile ona ateş ettim!" ifadesini kullandı.
KATİLİNİ SÖYLEDİ
Denizli'de arkadaşı İsmail Yalçın ile kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen Hasan Akköse'nin katilin ismini son anda kız arkadaşına söylediği ortala çıktı. Denizli'de 9 Haziran'da İsmail Yalçın ve Hasan Akköse, bir anda sırra kadem bastı. Polis, iki gencin öldürülüp bir su kuyusuna atıldığı ihbarını aldı. Şüphe üzerine Akköse'nin akrabası Mustafa A. yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği açıklandı. Bu arada kurbanlardan Akköse'nin kurşunlanmadan önce kız arkadaşını telefonla aradığı ve "Beni öldürecek" dediği ortaya çıktı. Genç kadının, ifadesinde "Silah sesini duydum" dediği açıklandı. Cinayet zanlısının, daha önce de amcasını öldürmek suçundan hapis yattığı ve bir süre önce tahliye olduğu anlaşıldı.