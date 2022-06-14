Kağıthane'de 500 bin liralık soygun yapan kadını, polis bacağındaki dövmeden tanıyarak tespit etti





PİSİ PİSİNE ÖLDÜ

Antalya konyaaltı'nda kediye "Gel buraya oğlum" diyen Orhan Tayoğlu'nun, bunu yanlış anlayan ve kendini bıçaklayan arkadaşını öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre alkollü alan Orhan Tayoğlu (58) ile Erhan Yazıcı (41), arasında tartışma çıktı. Yazıcı, Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Tayoğlu da pompalı ile Yazıcı'yı kurşunladı. Yazıcı, sadece 13 gün yaşadı. Tutuklanan Tayoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı: "Yazıcı tuvaletten çıkıyordu. Ben o sırada yolda bir kedi gördüm ve 'gel buraya oğlum' diye seslendim. Ancak arkadaş benim kendisine oğlum dediğini iddia ederek elimden bıçakladı. Ben de kendimi kaybedip pompalı ile ona ateş ettim!" ifadesini kullandı.