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    Kağıthane'de 500 bin liralık soygun yapan kadını, polis bacağındaki dövmeden tanıyarak tespit etti

    Polis ekipleri, olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızı, bacağın daki dövmeden tespit edip yakaladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dövmeli hırsız

    İstanbul Kağıthane'de İranlı iş adamının evine giren hırsızlar, 500 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar nakit parayı alarak izlerini kaybettirdi. Polis, kamera görüntülerini izleyince, hırsızın mini etekli olduğunu belirledi. Ayrıca, hırsız kadının bacağında dövme olduğunu tespit etti. Ekipler, bu bilgileri karşılaştırıp daha önceden de 18 suç kaydı bulunan 30 yaşındaki Hünkar A'yı ele geçirdi. Yine aynı hırsızlık olayına 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M'nin de karıştığı kesinleşti. Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    PİSİ PİSİNE ÖLDÜ
    Antalya konyaaltı'nda kediye "Gel buraya oğlum" diyen Orhan Tayoğlu'nun, bunu yanlış anlayan ve kendini bıçaklayan arkadaşını öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre alkollü alan Orhan Tayoğlu (58) ile Erhan Yazıcı (41), arasında tartışma çıktı. Yazıcı, Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Tayoğlu da pompalı ile Yazıcı'yı kurşunladı. Yazıcı, sadece 13 gün yaşadı. Tutuklanan Tayoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı: "Yazıcı tuvaletten çıkıyordu. Ben o sırada yolda bir kedi gördüm ve 'gel buraya oğlum' diye seslendim. Ancak arkadaş benim kendisine oğlum dediğini iddia ederek elimden bıçakladı. Ben de kendimi kaybedip pompalı ile ona ateş ettim!" ifadesini kullandı.



    KATİLİNİ SÖYLEDİ
    Denizli'de arkadaşı İsmail Yalçın ile kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen Hasan Akköse'nin katilin ismini son anda kız arkadaşına söylediği ortala çıktı. Denizli'de 9 Haziran'da İsmail Yalçın ve Hasan Akköse, bir anda sırra kadem bastı. Polis, iki gencin öldürülüp bir su kuyusuna atıldığı ihbarını aldı. Şüphe üzerine Akköse'nin akrabası Mustafa A. yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği açıklandı. Bu arada kurbanlardan Akköse'nin kurşunlanmadan önce kız arkadaşını telefonla aradığı ve "Beni öldürecek" dediği ortaya çıktı. Genç kadının, ifadesinde "Silah sesini duydum" dediği açıklandı. Cinayet zanlısının, daha önce de amcasını öldürmek suçundan hapis yattığı ve bir süre önce tahliye olduğu anlaşıldı.



        CANDAN BAĞIŞ!
        Adana'da Samet Caymaz, tartıştığı kuzeni H.C tarafından kurşunlandı. Ağır yaralanan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Caymaz'ın beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi organlarını bağışladı. Baba Veysel Caymaz, "İsteyerek, gönüllü olarak diğer vatandaşlarımız yaşasın diye çocuğumun organlarını bağışladım. Oğlum vefat etti, diğer vatandaşlarımız ayağa kalksın, yaşasın. Bir hayır kazanırım, oğlumun hayrı olsun. Askerlik yaptığım dönemde organ yüzünden kurtarılamayan insanları görünce çok üzülmüştüm" ifadesini kullandı. Caymaz'ın organlarının 6 kişiye hayat verdiği açıklandı.



        CESUR YÜREK
        Van'da yaşayan 104 yaşındaki Mehmet Kasım Akgül, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. İki ana damarının tıkalı olduğu anlaşıldı! Hemen anjiyoya alındı. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 104 yaşında ilk defa anjiyo olduğunu belirten Akgül ise "Çok iyiyim" ifadesini kullandı.



        UYGUN KARAR
        Dolandırıcılar, binlerce insanın birikimini çaldı. Kurbanlar arasında teknik direktör Bülent Uygun da vardı. Ulaş Birihan, 'Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım' diyerek arsa satacağım vaadiyle Uygun'u 2.5 milyon lira dolandırdı! Davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre Bülent Uygun, Sakarya'daki ikametgahını İstanbul'a taşıdı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi de Uygun'un dinlenmesinde karar kıldı. Ancak Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi teknik adam için tebligat çıkardığını buna rağmen duruşmaya katılmadığını açıkladı. Uygun hakkında zorla getirme kararı çıkarttı!
        ARZU KAYA



            BOYAMADIK SIVADIK
            Muğla'nın Datça ilçesinde sosyal medyada tepkilere neden olan tarihi Çeşmeköy Camisi'ndeki restorasyonla ilgili CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yaptığı açıklama 'pes' dedirtti. Restorasyon öncesinde ve sonrasında Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun kararlarının olduğunu söyledi. "Caminin üstündeki sıvaları dökülmüş. Bazı yerlerinde sıvalar hala var. Biz sıvayı buna göre yaptık. Badana yapılmış değil o sıva. Orada badana yok" dedi.



            YÜZSÜZE BAK
            İstanbul'da Mehmet Yıldız, Yasemin Uzunçelebi'ye kezzap ile saldırıdı. Savunması ise akıl almazdı: Onu seviyorum ve her türlü desteğe hazırım...



            İYİLİK FİNAN'SMA'NI
            Mersinli Gökçe Kaya, bisiklet için para biriktirdi. Ancak SMA'lı Hümeyra Topal'ın kampanyasını öğrendi. Tüm parasını gönderdi. Bunu duyan hayırsever de ona bisiklet hediye etti.



                KEZBAN'DAN ACI HABER
                Şırnak'tan Bursa'nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için giden 15 yaşındaki Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede aramakurtarma çalışmaları başlatıldı. Talihsiz kızın cesedi dün Uluabat Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



                KİRACI DEHŞETİ
                İstanbul Kağıthane'de Hamza C. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma çıktı. C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu. Tombul hastanede can verirken, katil zanlısı C. polis tarafından yakalandı.



                81 MİLYON DEVRETTİ
                6 + joker bilen çıkmayınca 81 milyon 381 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 5 bin 851'er lira, 3 bilenler 170'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                    486 BİN LİRA DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 486 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 993'er lira, 8 bilenler 268'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                    TAKSİ İLE SALDIRDI
                    Kırıkkale'de kağan K, düğüne taksi ile daldı. 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

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                    Haberler Yaşam Kağıthane'de 500 bin liralık soygun yapan kadını, polis bacağındaki dövmeden tanıyarak tespit etti
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