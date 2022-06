Kağıthane'de 500 bin liralık soygun yapan kadını, polis bacağındaki dövmeden tanıyarak tespit etti

KİRACI DEHŞETİ

İstanbul Kağıthane'de Hamza C. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma çıktı. C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu. Tombul hastanede can verirken, katil zanlısı C. polis tarafından yakalandı.