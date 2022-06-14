Lincoln çetesi! Tatil planı olanları otel sitelerini kopyalayarak dolandıran suç örgütü çökertildi

Tatil planı yapanlara 'uyarı' niteliğinde bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı. Otel ve turizm şirketlerinin internet sitesini klonlayıp, sayfa üzerinden yönlendirdikleri kişilere, kurdukları sahte turizm şirketleri aracılığıyla sahte tatil paketi satarak, dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 12 kişi hakkında, 18 yıldan 576 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, örgütün liderliğini, hakkında 394 ayrı suç kaydı ve 179 yakalama kararı bulunan 'Abraham Lincoln' lakaplı firari Kuzey Engin Karadağ'ın yaptığı ve örgütü Hollanda'dan yönettiği belirtildi. Olay, 17 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan Zeynep E.'nin başvurusuyla ortaya çıktı. Benzer şekilde yüzlerce kişinin dolandırıldığı belirlenen soruşturma sonucunda, 3'ü firari 12 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
PARALAR YURT DIŞINA
32 müştekinin yer aldığı iddianamede, örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ'ın yanında çalışan hacker'lar aracılığıyla öncelikle otellerin internet sitelerinin sahtesini ürettirdiği, arama motorlarına reklam vererek sahte sitelerin arama motorunda öne çıkmasını sağladıkları anlatıldı. Erken tatil fırsatı yakalamak isteyen kişilerin bu sayede sahte sitelere girdiğinin altı çizildi. Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra müştekilere sözde rezervasyon kodu verildiği, bazı kişilerin otele gitmeden bazı kişilerin ise tatil için tesise gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları aktarıldı. Paraların dövize çevrilerek yurt dışında bulunan hesaplara aktarıldığı anlatılan iddianamede; örgüt yöneticisi ve üyelerinin kullandıkları WhatsApp grubu ile haberleştikleri, burada kod isim olarak eski ABD başkanlarının ismini kullandıkları belirtildi.
ABD BAŞKANLARINI KOD ADI YAPMIŞLAR
Örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ'ın 394 ayrı suç kaydı ve 179 yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.