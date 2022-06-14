Lincoln çetesi! Tatil planı olanları otel sitelerini kopyalayarak dolandıran suç örgütü çökertildi





PARALAR YURT DIŞINA

32 müştekinin yer aldığı iddianamede, örgüt lideri Kuzey Engin Karadağ'ın yanında çalışan hacker'lar aracılığıyla öncelikle otellerin internet sitelerinin sahtesini ürettirdiği, arama motorlarına reklam vererek sahte sitelerin arama motorunda öne çıkmasını sağladıkları anlatıldı. Erken tatil fırsatı yakalamak isteyen kişilerin bu sayede sahte sitelere girdiğinin altı çizildi. Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra müştekilere sözde rezervasyon kodu verildiği, bazı kişilerin otele gitmeden bazı kişilerin ise tatil için tesise gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları aktarıldı. Paraların dövize çevrilerek yurt dışında bulunan hesaplara aktarıldığı anlatılan iddianamede; örgüt yöneticisi ve üyelerinin kullandıkları WhatsApp grubu ile haberleştikleri, burada kod isim olarak eski ABD başkanlarının ismini kullandıkları belirtildi.