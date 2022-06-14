İlk Türk astronot olmak için 36 bin kişi başvuru yaptı





"Artık 'Türkiye yapamaz' denmiyor"

2020 yılını Milli Uzay Programı üzerine hazırlık yaparak geçirdiklerini, programın Türkiye'nin ortak aklıyla hazırlandığını söyleyen Yıldırım, "10 yıl içinde gerçekleştirilmek üzere Türkiye'nin ortak aşklıyla hazırlanan Milli Uzay Programı açıklandı. Bana Amerikalılar 'Bu programı size Ruslar mı verdi?' diyor. Ruslar da 'Amerika mi verdi?' diyor. Kimse bunu kendimizin yapmış olabileceğine inanamıyor. Kısa sürede beklenmedik hedefler ortaya koyduk. Ancak artık 'Türkiye yapamaz' da denmiyor. 'Zamanında yapılabilecek mi?' diye ufak tefek sesler var. İnsanlar çok daha fazla sayılarda yakın zamanda uzayda yaşıyor olacak. Biz de bunlara hazırlanmak durumundayız. Bunları görmezden gelemeyiz. Sonra 'Biz neredeydik?' demek acınası bir durum olur. Uzay çalışmalarına bugün para harcamazsak yarın daha fakir olacağız. Bu yatırımları yaparak geleceğin ekonomisinden ve imkanlarından pay alma şansına sahip olacağız. Uzayda varsanız uzaydaki avantajlardan pay alabilirsiniz. Eleştiri getirenlerin çoğu bilmediğinden. Bilseler öyle söylemezler" dedi.



"UZAYSIZ HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: "Yeter ki doğru işleri doğru kişilerle doğru zamanda yapalım. Bunu yaptığımız zaman kısa sürede çok yol alabilen bir milletiz, ülkeyiz. Uzayda da bunu başarmak istiyoruz ve başarabiliriz. Tabii ki kolay değil çünkü biraz geriden geliyoruz ve bütün dünya uzaya konsantre olmuş durumda. Yeni bir uzay çağındayız. Uzaysız hiçbir şey olmayacak. Bütün sistemler uzaya çıkıyor. Uzayda yoksanız dünyada da söz sahibi olamazsınız. Türkiye bunun için ağırlık veriyor. Milli Uzay Programı bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı ve bu çok önemli bir işarettir. Bu programın ardında çok önemli bir siyasi irade var. Türkiye, bu işi ne kadar ciddiyete aldığını gösterdi. Yurt dışında da Türkiye'nin bu programı çok ciddiye alınıyor. Türkiye'nin bunları yapabileceğini artık herkes görüyor. İyi gidiyoruz. Daha hızlanmak da istiyoruz. Bunun olması için de bir ekosistemin gelişmesi çok önemli" diye belirtti.