Kızılırmak Nehri yağışların ardından ultrabazik magmatik kayaçlardan aldığı minarellerle kızıla döndü!

Sivas'ta doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yoğun 'kızıl' rengin oluşumu merak konusu oldu. Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Taner Ekici, renk oluşumunu açıkladı. Nehrin çok geniş bir topoğrafyada aktığını söyleyen Ekici, "Ofiyolitik kayalar ultramafik, ultrabazik magmatik kayalardan başlayıp, en üstteki genç magmatik gibi kayaçlara uzanan bir kaya istifinden bahsediyoruz. Yağan karların erimesiyle beraber bu çok zengin kaya litolojilerinden sökmüş oldukları kaya parçalarını bünyesinde bulunduruyor. Mineraller, Kızılırmak'a koyu bir renk veriyor" dedi.
EVLAT VAHŞETİ
Çanakkale'de hayvancılık yapan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu'nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Köy kahvesine giderek 'Annemi ve babamı öldürdüm" dedi. Gözaltına alınan katil evlat, tutuklandı.
VELAYET İSYANI!
Diyarbakır'da yaşayan D.K. (28) isimli kadın, 5 yıl önce eşi M.S.O.'dan (44) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı. Mahkeme heyeti, çiftin 3 çocuğunun velayetini anneye verdi. Çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşi tarafından kararın ihlal edildiğini ve çocuğunun kendisine verilmediğini söyledi. Genç kadın, eski eşle aralarında 90'ı geçen dava sayısı olduğunu, bunların çoğunu kazandığını ve süreçten artık yorulduğunu dile getirdi.