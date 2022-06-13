Kızılırmak Nehri yağışların ardından ultrabazik magmatik kayaçlardan aldığı minarellerle kızıla döndü!





KATİL CEO!

Dünyaca ünlü şirketin CEO'su, cinayet iddialarıyla gündeme geldi. O isim, amazon'un Meksika sorumlusu Juan Carlos Garcia'dan başkası değildi! Garcia'nın eşi Abril Perez Sagaon 2019 yılında aracıyla kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu can verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Buna göre CEO Garcia'nın eşine o dönem şiddet uyguladığı hatta genç kadını öldürmek için kiralık katil tuttuğu belirlendi. Garcia'nın iki kiralık katile 9 bin dolar ödediği hatta "Daha önce öldürürseniz 2 bin 500 dolar da ikramiye vereceğim" dediği belirtildi.

Kırmızı ışıkta kurşunlanan Abril Perez Sagaon, öldü.