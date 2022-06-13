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    Kızılırmak Nehri yağışların ardından ultrabazik magmatik kayaçlardan aldığı minarellerle kızıla döndü!

    Kızılırmak Nehri, yağışların ardından ismini taşıdığı kızıl rengini aldı. Uzmanlar, sebebini açıkladı: Ultrabazik magmatik kayaçlardan almış olduğu mineraller Kızılırmak’a rengini veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Kızıl’ırmak

    Sivas'ta doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yoğun 'kızıl' rengin oluşumu merak konusu oldu. Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Taner Ekici, renk oluşumunu açıkladı. Nehrin çok geniş bir topoğrafyada aktığını söyleyen Ekici, "Ofiyolitik kayalar ultramafik, ultrabazik magmatik kayalardan başlayıp, en üstteki genç magmatik gibi kayaçlara uzanan bir kaya istifinden bahsediyoruz. Yağan karların erimesiyle beraber bu çok zengin kaya litolojilerinden sökmüş oldukları kaya parçalarını bünyesinde bulunduruyor. Mineraller, Kızılırmak'a koyu bir renk veriyor" dedi.



    EVLAT VAHŞETİ
    Çanakkale'de hayvancılık yapan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu'nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Köy kahvesine giderek 'Annemi ve babamı öldürdüm" dedi. Gözaltına alınan katil evlat, tutuklandı.



    VELAYET İSYANI!
    Diyarbakır'da yaşayan D.K. (28) isimli kadın, 5 yıl önce eşi M.S.O.'dan (44) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı. Mahkeme heyeti, çiftin 3 çocuğunun velayetini anneye verdi. Çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşi tarafından kararın ihlal edildiğini ve çocuğunun kendisine verilmediğini söyledi. Genç kadın, eski eşle aralarında 90'ı geçen dava sayısı olduğunu, bunların çoğunu kazandığını ve süreçten artık yorulduğunu dile getirdi.



        VİCDANSIZ!
        İstanbul Şişli'de bir kadın, işitme engelli bir gencin cep telefonunu çaldı. Yakalanınca kendini yola attı. Soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba harcadı. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçan kadın, kamyonun altında kalarak hastaneye kaldırıldı.



        ŞIRINGALI MUHTAR TUTUKLANDI
        Çanakkale'de Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu'nu 2 ayda ikinci kez zehirli iğne tehdidiyle ormana kaçırdı. İşkence yapan ve kaburga kemiklerini kırdıktan sonra kayıplara karışan Kuloğlu, karakola giderek teslim oldu. Cani, mahkeme tarafından tutuklandı.



        ÖLDÜREN ŞAKA
        Samsun vezirköprü'de yaşayan Rukiye Ömür (16), 3 arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için soluğu Altınkaya Barajı gölünün kıyısında aldı. Ancak arkadaşlarından Serkan A, Ömür'ü şaka yapmak için kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen kızın çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., çevreden buldukları ağaç dallarını uzatarak Ömür'ü kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.



            GURBETTE SIR SON
            Yurt dışında nakliyat içinde çalışan 3 çocuk babası TIR sürücüsü Yusuf Nail Alan (43), Almanya'da gözaltına alınıp tutuklandı. Cezaevine girdikten 2 gün sonra ise hayatını kaybetti. Alman polisi, TIR sürücüsünün cezaevinde intihar ettiğini iddia etti. Ailesi, Alan'ın intihar edecek biri olmadığını ve ölümünün üzerinin kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Samsun'a getirilen cenazenin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı belirlendi.



            KURUNTU YAPMIŞ!
            Rize'de Ramazan Dursun (38), 3 çocuk annesi eşi Özlem Dursun'u (32) tekerlek jantıyla hastanelik etti. Cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin annesine "Kızını yaraladım. Başında ölmesini bekliyorum" notuyla gönderdi. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, "Alkol aldım. Eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Pişmanım" dedi.



            TANKER FACİASI
            Karşı şeride geçen tanker ile otomobil çarpıştı. Kopan kaput yolcu Mehmet Tuncer'in ağzına girdi. Ağır yaralanan aynı aileden 3 kişi can verdi. Denizli-Muğla Karayolu'nda Bayer F.T. idaresindeki boş akaryakıt tankeri, karşı şeride geçti. Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Olayın etkisiyle otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü ve kopan kaputun ağzına girdiği yolcu konumundaki Mehmet Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Filiz, İsmail ve Muhammet Tuncer'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Filiz Tuncer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tankerin sürücüsü Bayer F.T. gözaltına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



                'ÖZER' HABER
                Türkiye'nin tek motosikletli kadın acil tıp teknisyeni (ATT) Sabiha Özer, 4 yıl önce göreve başladı. Acil vakalara dakikalar içinde ulaşarak hayat kurtardı. "20 günde toplam 170 vakaya müdahale ettik. Sivilde de ben motosiklet kullanıcısıyım. Hem motosiklet kullanmak hem de görevimi yapmak çok gurur verici. Şehrin tüm noktalarına ortalama 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz" açıklaması yaptı.



                KATİL CEO!
                Dünyaca ünlü şirketin CEO'su, cinayet iddialarıyla gündeme geldi. O isim, amazon'un Meksika sorumlusu Juan Carlos Garcia'dan başkası değildi! Garcia'nın eşi Abril Perez Sagaon 2019 yılında aracıyla kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu can verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Buna göre CEO Garcia'nın eşine o dönem şiddet uyguladığı hatta genç kadını öldürmek için kiralık katil tuttuğu belirlendi. Garcia'nın iki kiralık katile 9 bin dolar ödediği hatta "Daha önce öldürürseniz 2 bin 500 dolar da ikramiye vereceğim" dediği belirtildi.
                Kırmızı ışıkta kurşunlanan Abril Perez Sagaon, öldü.



                AŞKA YABANCI DİİL
                Hakan Karakoç, 2019'da telefonuna yabancı dil uygulamasını indirdi. Yolu Endonezyalı Diyanita Pertewi ile kesişti. İkili tam 2 yıl sonra yüz yüze bir araya geldi. İstanbul'da evlendi: Aşkımız mesafeleri yendi. Çok mutluyuz.



                    GEÇ KALAN UYARI
                    Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ne bağlı kırsal Bağıvar Mahallesi'nde 5 Haziran'da serinlemek için Dicle Nehri'ne lise öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural, akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Bu olay, yetkililerin aklını başına getirdi. Görevliler tarafından nehir kenarına, üzerinde 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazan uyarı tabelaları dikildi. Bugüne kadar birçok kişinin hayatını kaybettiği alanda, tabelalara rağmen nehir kıyısına gelenlerden bazı kişilerin suyun sığ kısımlarına girdiği de tespit edildi.



                    BUKERE SELE GİTTİ
                    Burundili Bukere, Manavgat'taki Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntıya kapılarak can verdi.



                    NE 'AYAK'SIN ZARA!
                    İspanya merkezli giyim markası Zara, yeni sezon için deri sandalet yaptı. Ürünün görselinde ekmekleri kullandı! 50 euroluk sandaletleri ekmeklerin üstüne koyup afiş bastı. Skandal tanıtıma her kesimden büyük tepki yağdı.

                    ELEŞTİRİ ÇIĞ GİBİ
                    Bu reklam değil resmen hakaret!
                    Şimdi moda saygısızlık galiba!
                    Değer bilmiyorsanız, haddinizi bilin.
                    Bastığınız halı değil ekmek!



                        28.7 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 28 milyon 774 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 426'şar lira, 4 bilenler 686'şar lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        539 BİN DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 539 bin lira devretti. 5 bilenler 3'er bin, 4+1 bilenler 634'er, 4 bilenler 54'er, 3+1 bilenler 27'şer, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        VAN'DA 5'LİK KORKU
                        Van'ın Tuşba ilçesi merkez üssü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

                        REZİDANS ALEV ALEV
                        Diyarbakır'da 25 katlı rezidansta yangın çıktı. 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. İkisinin durumu ağır...

                        YOK ARTIK!
                        İstanbul Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi, tur otobüsünün motor kısmına saklandı. Makedonya'ya kaçmak istedi. Ancak otobüs hareket edince şanzıman kısmının ısınması sonucu vücudunda yaralar oluştu. Acıdan çığlık atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kişiyi ikna ederek saklandığı yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırdı.

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                        Babalar Günü
                        Haberler Yaşam Kızılırmak Nehri yağışların ardından ultrabazik magmatik kayaçlardan aldığı minarellerle kızıla döndü!
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