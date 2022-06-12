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    • Yaşam
    • 13.06.2022 01:49
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    • 13.06.2022 01:49
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hatay için şiddetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

    Hatay için şiddetli yağış uyarısı

    Hatay'da sağanak yağışların etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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