İtalya'da kaybolan helikopterde buluna Lübnanlı Tarek Tayah’ın hikayesi adeta yürekleri sızlattı

Dünya, İtalya'daki helikopter kazasıyla sarsıldı! Korkunç olay geçtiğimiz perşembe günü yaşandı. Agusta Koala AW119 tipi helikopter, 7 yolcusuyla birlikte Lucca'dan havalandı. İçinde dört Eczacıbaşı Holding personeli ile iki Lübnanlı işadamı vardı. Treviso'ya giderken radardan çıkan helikopterin enkazına cumartesi günü Apenin Dağı'ndaki vadide ulaşıldı. Korkunç kazada ne yazık ki kurtulan olmadı. Hayatını kaybeden isimlerin Altınova'daki İpek Kağıt Fabrikası'nın müdürü Arif Cez, direktör Altuğ Erbil, üretim müdürü Serhat Kenar ve İlker Uçak olduğu ve bir kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya gittiği ortaya çıktı. Kazanın diğer kurbanları ise Lübnanlı iki işadamıydı. Uluslararası bir ambalaj şirketinde çalışan Chadi Kreidy ile Tarek Tayah, kurtarılamadı. Batı medyası, Tayah'ın trajik geçmişini manşetlere taşıdı. Tayah'ın eşi Hala Tayyah'ı 2 yıl önce 2020'de Beyrut Limanı'ndaki patlamada kaybettiği ortaya çıktı. Ülkenin en ünlü mücevher tasarımcılarından Hala Tayyah'ın 3 çocuğu vardı. Lübnan haritası kolyesi ise en ünlü tasarımıydı.
ENKAZI DAĞCI BULDU
7 kişiye mezar olan helikopter, Apenin Dağı'na çakıldı! Bir dağcının bulduğu enkazından geriye kömür yığını kaldığı açıklandı. Kurtarma ekibi, "Dağcı görmemiş olsaydı, helikoptere ulaşmamız günler sürebilirdi" ifadesini kullandı.
MACRON YAKASINDA TAŞIYOR
Tarek-Hala Tayah'ın kızı Tamara, patlama sonrası ülkeyi ziyaret eden Macron'a böyle sarıldı.