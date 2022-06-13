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    • Yaşam
    • 14.06.2022 01:47
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    • 14.06.2022 01:49
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    İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak! Başvurular e-Devlet'ten...

    İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak. Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.

    İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.



    BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
    Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.



    Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

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    Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak! Başvurular e-Devlet'ten...
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