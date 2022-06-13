Doğum gününde başından vurulan savcı Özlem Salkım'ın ölümünde kan donduran detaylar: Şeytan doldurur savcım

"SENİ VURAYIM MI?"

Adliyede çay ocağı işleten H.K., ifadesinde, Özlem Salkım'ın olay akşamı kendisinden alkol getirmesini istediğini, evin önüne geldiğinde Salkım'ı aradığını ancak telefonu başka birinin açtığını ve Özlem Salkım'ın kendi kafasına sıktığını söylediğini belirtti.



Özlem Yılmaz'ın adliyede sık sık silahla şaka yaptığı için ilk önce inanmadığını belirten H.K., "Sabahları odasına kahvaltı götürdüğümde silahın şarjörünü çıkarır ve 'seni vurayım mı?' derdi. Ben de korktuğumu ve bir daha böyle bir şey yaparsa odasına bir şey getirmeyeceğimi söyledim. Gülerek silahın boş olduğunu söyledi. Tabancalara çok düşkündü. Sürekli atışa giderdi. İnanamadım, şaka yaptığını sandım" dedi.