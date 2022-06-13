Doğum gününde başından vurulan savcı Özlem Salkım'ın ölümünde kan donduran detaylar: Şeytan doldurur savcım

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Özlem Salkım, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla evinde doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede; Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Savcı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, birlikte yemek yedikleri ve alkol aldıkları yer aldı. Yemek yedikleri sırada Özlem Salkım'ın Ahmet M.'ye ait kitaplıkta bulunan silahı eline alarak şaka amacıyla evde bulunan arkadaşlarına doğrulttuğu, Ahmet M.'nin ''Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın'' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı kaydedildi.
Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.