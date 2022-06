Şişli'de bir garip hırsızlık! Hırsızlar kapı kolundan mazgala, su sayacından plastik boruya ne bulursa çaldı

"CAN GÜVENLİĞİMİZ DE YOK"

Yaşadıkları hırsızlık olaylarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Aynur Önder ise, "Bir önlem alamıyoruz. Mazgala kadar, bu nedir yahu? Mazgal çalınır mı? Su saatleri çalınır mı yahu? Su saatleri çalınıyor. Karşı apartmanda çalındı. Benim kapımın dürbününün sarı halkasını çalmışlar. Buraya şehir polis kamerası sistemi koymaları lazım. Bir şey de ispat edemiyoruz. Geleni geçeni çok. Burası turistik, işlek bir yer. Can güvenliğimiz de yok. Bunlar normalde uyuşturucu içen insanlar, kağıt toplayıcıları. Kapı çalıyorlar yahu. Kapı çalınır mı? Çimen Sokak'ta kapıyı çalmışlar" şeklinde konuştu.



VATANDAŞLAR DAHA SIK UYGULAMA VE DENETİM İSTEDİ

Neredeyse her gün bir hırsızlık olayının yaşandığı mahallede yaşayanlar, güvenlik güçlerinin buradaki uygulama ve denetimlerini sıklaştırmasını istedi. Öte yandan vatandaşlar, mahallede şehir polis kamerası bulunmaması sebebiyle hırsızların kimliğinin tespit edilemeyeceğini düşündükleri için polise gidip şikayetçi olmadıklarını söyledi.