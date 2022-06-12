Şişli'de bir garip hırsızlık! Hırsızlar kapı kolundan mazgala, su sayacından plastik boruya ne bulursa çaldı





"ŞOKE OLDUM. DÜNYANIN SONU GELDİ"

Dükkanlarının önündeki mazgalları çalınan Mahmut Aslanboğa, "Sabah geldiğimizde gece mazgalımızın çalındığını gördük. Burada devamlı oluyor ama bizim ilk kez başımıza geldi. Şoke oldum. Hırsızlar artık mazgalları çalmaya başladı. Demek ki dünyanın sonu geldi. Şuraya bir demir yaptık. Millet basmasın, içine düşmesin diye önlem aldık. Bunu da çalmasından korkuyoruz. Malum demir, para ediyor" dedi.



"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İLGİLENMESİ GEREKİYOR"

İş yerine giren bir kişi tarafından hırsızlığa uğrayan Tansel Kırık, "Dükkanı açtım, içeri girdim. Arkamdan da müşteri geldi. Başka bir şey alıp beni oyalayarak bir müzik sistemini çaldı. Bu mahallede sürekli olan bir şey. Yapılan yer de Şişli, kötü bir yer değil. En güzel, en iyi yerlerden bir tanesi ama bunlarla başa çıkamıyoruz. Sadece bize olan bir şey değil, her yerde olan bir şey bu. Çimen Sokak'ta kapı kolları çalındı. Karşı komşumun mazgalı çalındı. Ufak tefek şeyler ama hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Özellikle güvenlik güçlerinin ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü burası Şişli. Burası güzel, güzide bir yer. Buradan güvenlik güçlerine sesleniyorum. Lütfen biraz daha itina ile çalışalım" diye konuştu.