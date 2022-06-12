Dehşete düşüren anlar! Sultangazi'de sürücüyü araçtan indirip dövdüler

Sultangazi'de, duran trafikte araçlarından inen 3 kişi, zorla panelvan aracından indirdikleri sürücüyü darbetti.
KIRMIZI IŞIKTA ARAÇTAN İNDİRDİLER
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık nedeniyle duran trafikte araçlarında inen 3 kişi, yanına gittikleri panelvan aracın sürücüsünü zorla indirdi. Husumetlileri olduğu ileri sürülen kişilere direnen sürücü, bir fırsatını bulup koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan kişiler yakaladıkları sürücüsü darbetmeye başladı.
POLİSLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırıp, polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
"ADAMIN KAÇTIĞINI GÖRDÜK"
Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk" dedi.