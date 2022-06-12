Dehşete düşüren anlar! Sultangazi'de sürücüyü araçtan indirip dövdüler

"ADAMIN KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk" dedi.