Boğaziçili 4 profesör, Bilgi İşlem Dairesi’ni bastı! Önemli belgeleri çaldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandal, şaşkına çevirdi! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışına gitti. Kürsüden önemli mesajlar verdi. Açılışa Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'na gitti. Bunu fırsat bilen 4 akademisyen ise üniversitenin ana kampüsündeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'ne baskın düzenledi! Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay isimli 4 akademisyen, Bilgi İşlem Dairesi personelini tehdit etti! Yetkileri olmadığı halde bazı evrakları gasp etti! Boğaziçi Üniversitesi'nin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yönetimin ayrıca 4 profesör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu söylendi.
PROF. DR. EMRE OTAY
PROF. DR. TUNA TUĞCU