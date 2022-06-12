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    • Yaşam
    • 12.06.2022 08:55
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    • 12.06.2022 08:55
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    Avcılar'da kaza! Servis midibüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

    Avcılar’da servis midibüsü, aydınlatma direğine çarptı. Kazada devrilen direk, D-100 yan yoldaki trafiğin durmasına neden olurken, midibüste bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Servis midibüsü direğe çarptı

    Avcılar'da servis midibüsü, aydınlatma direğine çarptı.

    Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Ambarlı mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve sürücüsü açıklanmayan 34 LHD 597 plakalı servis midibüsü, yan yolda aydınlatma direğine çarptı. Kazada, aydınlatma direği yola devrilirken midibüste bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Devrilen aydınlatma direği nedeniyle yoldan geçemeyen araçlar ise D-100 yan yolda trafiğin oluşmasına neden oldu.

    Kazayı gören Yusuf Can Koçak, "Yol bomboştu. Hiç fren kullanmadan direğe girdi. Aydınlatma direğine çarpmasa diğer yola geçer daha büyük kazaya yol açabilirdi. Söylendiğine göre sürücü şeker hastasıymış" dedi. Yoldaki trafik, midibüsün ve aydınlatma direğinin kaldırılmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.

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    Haberler Yaşam Avcılar'da kaza! Servis midibüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var
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