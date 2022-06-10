Türkiye günlük uçuşlarda pandemi öncesine dönüyor! İstanbul Havalimanı dikkat çekti...

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı(EUROCONTROL)'nın 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan değerlendirme raporuna göre Türkiye, Kovid-19 pandemisi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı.
EUROCONTROL, 2-8 Haziran tarihlerine ilişkin haftayı kapsayan uçuş verilerini açıkladı. Yayınlanan kapsamlı değerlendirme raporuna göre Türkiye pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaştı.
GÜNLÜK ORTAKALAMA 3 BİN 6 UÇUŞ
Söz konusu dönemde Türkiye'de günlük ortalama 3 bin 6 uçuş gerçekleştilirildi. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaştı.
Türkiye, Avrupa ortalamasını geride bıraktı.
SHGM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EUROCONTROL tarafından 09 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan 'Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nda yer alan 02-08 Haziran dönemi ülkemize ait hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, günlük ortalama üç bin 6 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer almıştır. Bu ortalama ile Pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaşılmıştır. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaşılmıştır" denildi.
İSTANBUL HAVALİMANI EN YOĞUN 10 HAVALİMANINDAN BİRİ
Öte yandan EUROCONTROL verilerine göre Avrupa havalimanlarının yoğunluk sıralaması listesinde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1247 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın ardından 2'nci sırada yer aldı.