Türkiye günlük uçuşlarda pandemi öncesine dönüyor! İstanbul Havalimanı dikkat çekti...

Aynı zamanda günlük uçuş rakamıyla İstanbul Havalimanı, 2019 yılının aynı dönemini bir puanlık artışla geride bıraktı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 10 havalimanı içerisinde yer alırken, Antalya Havalimanı ise bir önceki haftaya göre yüzde 12'lik artışla en fazla trafik artış oranına sahip havalimanı olarak öne çıktı.

Pandeminin etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolları arasında yer alan THY ise günlük bin 373 uçuşla Ryanaır ve Easyjet'in arından üçüncü sırada yer aldı. Bayrak taşıyıcı diğer havayollarını geride bırakan THY aynı dönemde 2019 yılı rakamlarının yüzde 95'ine ulaştı.