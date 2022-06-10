Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da değnekçi operasyonu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Eyüpsultan Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi'nde şüpheli Kubat R.'nin değnekçilik yaptığını tespit etti. Ekipler sivil araçlarıyla olay yerine gidip araçlarını park etmek istedi.

Yol kenarına geldikleri sırada Kubat R. ekiplerin yanına giderek yolun kendilerine ait olduğunu ve ücretin 20 lira olduğunu söylerken ayrıca fiş de kestiklerini belirtti.

Ekipler bu durum üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Kubat R. hakkında 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesi suçundan işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.