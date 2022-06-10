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    • Yaşam
    • 10.06.2022 11:07
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    • 10.06.2022 11:08
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    İstanbul'da polisten 'Hacısüleymanoğulları' operasyonu: 14 gözaltı

    İstanbul'da suç örgütü "Hacısüleymanoğulları"na yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    DHA
    Hacısüleymanoğulları operasyonu: 14 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve çevre ilçelerde başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Örgüt üyelerine yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda "Kasten öldürmeye teşebbüs" ,"Kasten yaralama" , "Yağma" , "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
        Etnospor
        Haberler Yaşam İstanbul'da polisten 'Hacısüleymanoğulları' operasyonu: 14 gözaltı
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