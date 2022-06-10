Sakarya'da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı başka birini vurdu

Sakarya'da eşine kurşun yağdıran şüphelinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan başka bir kadını yaralamıştı.
Kadının durumunun iyi olduğu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceği öğrenilirken, esnaf arkadaşları yaşanan dehşeti anlattı.
Olay, dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesindeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre E.E. (35), boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E'ye kurşun yağdırmaya başladı.
Hedef olan kadının burnu bile kanamazken, kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.