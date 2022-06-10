Sakarya'da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı başka birini vurdu

MAALESEF ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY BAŞIMIZA GELDİ

Yaşanan olayda arkadaşlarının yaralandığını belirten esnaf Mustafa Sezer, "Maalesef çok üzücü bir olay başımıza geldi. O an ben dükkandaydım, iki el silah sesi duyunca birden dışarıya fırladım. Esnaf komşumuz 'Ben vuruldum' dedi ve kanlar içerisindeydi. Baktık Allah'tan bir yerinde mermi izi göremedik. Sadece gözünün kenarında biraz çapak vardı ve burnu kanıyordu. Olayı gerçekleştiren şahsı göremedik zaten, kaçtı. Hemen arkadaşımızla ilgilendik. Üzücü bir olay tabi ama Allah'a şükür ki ucuz atlatıldı, ona seviniyoruz. Normalde burası sanat sokağı ve böyle şeylerin burada olmaması gerekiyor. Daha kalabalık bir anda da olabilirdi, seken kurşun başka birilerine de isabet edebilirdi. Böyle olayların olmamasını istiyoruz tabii ki, sonuçta Sapanca'nın adı çıkıyor ve böyle bir yer değiliz. Üzücü bir olaydı, Allah'a çok şükür ucuz atlattık diye seviniyoruz" dedi.