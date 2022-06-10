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    • Yaşam
    • 10.06.2022 17:08
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    • 10.06.2022 17:17
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    Nevşehir'de yarı çıplak pitbull gezdirip çevredekilere küfür eden ve polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı

    Nevşehir’de, yasaklı ırk pitbull köpek gezdiren, yarı çıplak halde çevredekilere küfürler edip gelen polislere bıçak çeken Mustafa Y., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

    DHA
    Yanındaki pitbulla serserilik yaparken paketlendi

    Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ağzında ağızlık bulunmayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpekle mahalleye gelen Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkararak, çevredekilere küfürler etmeye başladı.

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere bıçak çeken Mustafa Y., bölgeden ayrılmak istedi. Mustafa Y. uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayıp polislerin üzerine doğru yürüdü.

    Polis ekipleri bu sırada yere ateş etti. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Mustafa Y.'yi etkisiz hale getirip gözaltına alındı. Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.
        Etnospor
        Haberler Yaşam Nevşehir'de yarı çıplak pitbull gezdirip çevredekilere küfür eden ve polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı
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