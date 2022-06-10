Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinin azmettiricisi Esra Taş'tan skandal hareket

Konya'da 4 yıl önce Esra Taş, evli olan Hüseyin K. ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinden sorumlu tuttuğu Hüseyin K.'nin annesi M.K. ve babası M.K.'yi öldürtmeye karar verdi. Sevgilisi Abdullah Başdemir'i azmettirdi. Ancak adresler karıştırıldı. İddiaya göre Ertuğrul Çelik, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'i kurşuna dizdi. İkili can verdi.

3 KEZ BAĞLAYIP AÇACAKSIN

Hazırlanan iddianamede Esra Taş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerine yer verildi. Taş, annesi D.T.'ye ölen bir kişinin çenesine bağlanan bezi alıp, mahkeme günü 'Hakimin ağzı bağlansın, savcının ağzı bağlansın' diyerek dua etmesini söyledi.

'3 kez bağlayıp açacaksın' diyerek annesine batıl inançlar doğrultusunda telkinlerde bulunduğu da aktarıldı. 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak tutuklulardan Esra Taş, Abdullah Başdemir, Ertuğrul Çelik ile tahliye olan Zekeriya Okşen hakkında 2'şer kez ağır müebbet hapisle yargılanmaları talep edildi.