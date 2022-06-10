İstanbul Beşiktaş'ta Ebru Cizdam'ın öldürülmesine takipsizlik kararı (Yaşam haberleri)

İstanbul Beşiktaş'ta Ebru Cizdam (41), 3 ay önce 25 yıldır gayri resmi nikahlı olduğu Özgür Aydoğan (42) ile kaldığı otelin 7. katındaki odanın terasından düşerek can verdi. İki çocukları da bulunan ikili arasında olay öncesinde odalarına girmek üzereyken arbede yaşandı. Aydoğan, kavgaya ilişkin görüntülerin çıkması ve düşme anına ilişkin kamera kaydı olmaması nedeniyle tutuklandı. Soruşturma aşamasında tahliye edilen eş hakkında takipsizlik kararı verildi.

BİTTİCOİN!

Ankara Keçiören'de yaşayan gencin kripto para yatırımı, ailesini yıktı. Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile tatlı Sert" programına katılan Ali-Muhteren Durkun çifti, oğulları Uğur Durkun'un kpirto para borsasında servet kaybettikten sonra 18 gündür sırra kadem bastığını anlattı. Anlı, kayıp genci bulmak için araştırma başlattı. Durkun'un 1 ev ve 27 otomobil satarak tam 12 milyon lirayı kripto paraya yatırdığı anlaşıldı. Gencin paraları kısa sürede kaybettiği ve ailesinin yüzüne bakamadığı için kaçtığı ortaya çıktı. Programda anne-babasının çağrısı üzerine canlı yayına bağlanan genç, "Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım" diyerek telefonu kapattı.

İFADEYE BANK

İstanbul'da "Çiftlik Bank" kurup 132 bin kişiden 1.1 milyar lira çarpan Mehmet Aydın, basını suçladı. İlgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini kullandığı gerekçesiyle de hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açılan Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "İlgili kurumlardan izin alarak "Çiftlik Bank" ismini kendi adıma tescil ettirdim. Ne zamanki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı o zaman sorun oluşturdu" ifadesini kullandı.

YÜZDE YÜZ SÜRÜCÜ

İtalya'nın kuzeyindeki Vicenza eyaletinde yaşayan Candida Uderzo, sürücü kursunda yapılan göz testini geçtikten sonra yeni bir ehliyet aldı. 100 yaşındaki kadın, bağımsız olmayı sevdiğini ve onu gezdirmesi için oğluna baskı yapmak istemediğini söyledi. Uderzo ülkede, bir asırı devirip araç kullandığı bilinen üçüncü kişi olarak tarihe geçti.

HAYATA BAĞLANDI

Muş Bulanık'ta Ercan (38) ve Şehriban Akdeniz (35) çifti, üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Ancak minik Hayat'ın 5 binde bir görülen makat yokluğuyla dünyaya geldiği anlaşıldı. Aile, yavrularını Elazığ'daki özel bir hastaneye ulaştırdı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, iki saatlik ameliyatla bebeğe makat yaptı. Minik yavruları kurtulan aile, büyük bir sevinç yaşadı.

ANA DERS!

Mersin Erdemli'de Emel Gürhan, geçtiğimiz yıl rahatsızlığı nedeniyle kocasını kaybetti. Bundan 9 ay sonra ise trafik kazası geçiren 14 yaşındaki oğlu Bekir hayatını kaybetti. İki büyük acı yaşayan anne Gürhan, oğlunun bitirdiği Kocahasanlı Ortaokulu'na robotik kodlama atölyesi yaptırdı. Oğlunun adını yaşattı.

DAYAKHANE!

İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde makine bölümünde öğrenim gören 17 yaşındaki M.H.Y., dersi kaynattığı söylenerek öğretmeni tarafından darp edildi. Öğretmenin döverken, " Dayak nasıl atılır" diyerek M.H.Y'yi darp ettiği anlar bir başka öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi. Öğrencinin ailesi, olayı soruşturma başlatan ve evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi. Baba Ahmet Yılman, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Okuldan eve geldiğinde moralsizdi. Sorduk ama bize bir şey anlatmadı. Görüntüler, oğlumun arkadaşının, öğretmeni kendisini döverken video çektiğini söylemesi ile ortaya çıktı. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

KATİL ENİŞTE

Çorum'da Emrah Özkan, boşanma aşamasındaki eşi Özgecan ile tartıştı. Araya giren baldızı Ezgi Taşkıran'a kurşun yağdırdı. 8 gün sonra yakalandı.

GRAM KIRANA SAVAŞ

İstanbul'da Kerim bebek, dünyaya gözlerini erken açtı. Kilosu 600 gramdı. Boyu bir parmak kadardı. Kuvöze alındı. Beyin kanaması, sarılık ve solunum sıkıntısını atlattı. 110 gün sonra taburcu olmayı başardı.

YALI MAGANDASI

Savcı Halis Cengiz, Kandilli'ye balık tutmaya gitti. Başına saçma isabet etti. Silah İnönü Ailesi'nin yalısından ateşlenmişti. Fail ise Sevinç İnönü'nün eniştesi, Uğur'un oğlu Burak Mengenecioğlu idi.

KÜFÜR CİNAYETİ

İstanbul Arnavutköy'de Ahmet Ay (29) ve kuzenleri, bir kafeteryada küfürlü konuşunca bir oto yıkama firması sahibi tarafından uyarıldı. Olay kavgaya dönüşünce babasının darp edildiğini gören Hakan Tan (19), bıçakla kalabalığın arasına daldı. Ay'ı ağır yaraladı. Sırtına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan genç, hayatını kaybetti. Hakan Tan ve kavgaya karışan babası polis tarafından gözaltına alındı.

27 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 26 milyon 913 bin lira devretti. 5 bilenler 46 bin 334'er lira, 4 bilenler 817'şer lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.