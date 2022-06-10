Kandilli’de savcıyı vuran silah 'İnönü' yalısından! Tetiğe Sevinç İnönü’nün yeğeni Burak Mengenecioğlu bastı: Yakalama kararı çıkarıldı

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



BALIK TUTANLARLA HUSUMET YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti. İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.

Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.