Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.06.2022 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2022 08:37
    ABONE OL

    Adana'da silahlar konuştu! Ekipler olay yerinde buldu

    Adana'da gece saatlerinde yaşanan olayda silahlar konuştu. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler kimliği belirsiz bir kişiyi göğsünden vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralı olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Adana’da silahlar konuştu! Ekipler olay yerinde buldu

    Adana'da bir iş merkezinde göğsünden silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir iş merkezinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, söz konusu yere ulaştıklarında kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin göğsünden silahla vurulduğunu belirledi.

    Durumu ağır olan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, şüpheliyi ve yaralının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Yaşam Adana'da silahlar konuştu! Ekipler olay yerinde buldu
        SON DAKİKA