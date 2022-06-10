Çalışanlarına maaşını dövizle ödüyor: Midyeci Ahmet'ten yeni uygulama

İstanbul'da Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ile 10 yıllık eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı boşandı. Çiftin imzaladıkları protokolde markanın Beşiktaş'taki merkez şubesinin eşinde kalması kararlaştırıldı. Ama kendisi, tam karşı sokağa yeni bir şube açtı. Çift arasında büyük tartışma çıktı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da toplam 11 şubesi bulunan, Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da midye satan Çiçek, yeni bir karar aldığını açıkladı.

İKİ FABRİKASI VAR!

Yanında çalıştırdığı yüzlerce kişi için "Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri hissetmesinler" diyerek İstanbul İkitelli ve Yunanistan'daki fabrikalarında çalışanlara en az 712 euro (13 bin TL) maaş vereceğini açıkladı.

"Yunanistan'da çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Dövize endeksli maaş alacaktır" ifadesini kullandı.