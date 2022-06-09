İstanbul'da ekipleri alarma geçiren olay! Ayin sırasında kiliseye atıldı ortalık karıştı! Arkasındaki gerçek herkesi şaşırttı





"BİZ SADECE BEYAZ KUŞU VURMAK İSTEMİŞTİK, ÖZÜR DİLERİZ"

Olayı anlatan Ö.A.S., "Bize yay var gelin bunu alın dediler. Arkadaşlarım da yayı alıp satmaya gitti, ben de onlarla gittim. Daha sonra arkadaşlarım uçan beyaz bir şey gördüklerini söylediler. Kiliseye doğru gittiğini söylediler biz de onu vurmak için şişe attık. Biz oradaki insanlara zarar vermeye çalışmadık sadece beyaz kuşu vurmak istedik. Kilisedeki insanları rahatsız etmek istememiştik, özür dileriz" dedi.