İstanbul'da ekipleri alarma geçiren olay! Ayin sırasında kiliseye atıldı ortalık karıştı! Arkasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Dolapdere'de bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'ne ayin töreni sırasında cam şişe gelince ortalık bir anda karıştı. Polisin alarma geçtiği olayla ilgili şişeyi atan 3 çocuk kısa sürede yakalanırken, gerçek ise herkesi şaşırttı. Çocukların oyun amaçlı uçan beyaz bir kuşu vurmak için fırlattıkları şişelerin yanlışlıkla kiliseye düştüğü ortaya çıktı. Hareketli dakikalar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Dolapdere Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin töreni esnasında kilisenin kapısına cami şişeler çarparak kırıldı. Olayın ardından panik yaşayan kilise cemaati dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çocukların şişe fırlattığı anlaşılınca kilise görevlisi çocuklardan birini yakasından tutup yakaladı.
ŞİŞELER KİLİSEYE DÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI, GERÇEK HERKESİ ŞAŞIRTTI
Olayın ardından ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kiliseye saldırı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı. İlk olarak kilise görevlisi tarafından yakalanan Ö.A.S.'yi (13) teslim alan polis, ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun arkadaşları K.S. ve A.A. ile birlikte kilisenin üstünde uçan beyaz bir kuşu vurmak için oyun amaçlı şişe fırlattıkları ortaya çıktı. Kilise görevlisinin de şikayetçi olmaması üzerine çocuklar ailelerine teslim edildi.