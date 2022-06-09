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    • Yaşam
    • 09.06.2022 08:22
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    • 09.06.2022 08:22
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    Hatay'da antrepo yangını! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

    Hatay'da içerisinde gümrük mallarının bulunduğu bir antrepoda yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle yükselen duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

    Kilometrelerce uzaktan görüldü! Korkutan yangın

    Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Hatay'da antrepo yangını! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü
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