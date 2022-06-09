Eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz her iki bacağından yaralandı





DAHA 18'Dİ

Denizli'de İrem Evren, eşi Ferhat Evren tarafından katledildi. Gözyaşları içinde toprağa verildi. Annesi "Çiçeğimi soldurdu lar" diye feryat etti. Ondan geri ye kalan ise bebeğiyle çektirdiği resim..



YOK BÖYLE SAVUNMA

Eskişehir'de komşusunu vuran Selami S, kendini savundu: Ambulans hemen gelse ölmezdi.



KORKULUK CAN ALDI

Adıyaman'da 3 yaşındaki Mert Özer'in kafası, pencerenin korkuluğuna sıkıştı. Kurtarılamadı.



BALIĞA DİNAMİT

Hatay'da B.S, balık tutmak için denizde dinamit patlattı. 14 bin 680 lira para cezasına çarptırıldı.



ACİLDE DAYAK

Elazığ'da hasta yakınları ile doktorlar kavga etti. 3 doktor tekmetokat dayak yedi.



ZEHİRLİ ÇİKOLATA

İstanbul'da kadın avukat, sevgilisi için karakola gitti. Çikolata getirdi. Paketten uyuşturucu çıkınca kendisi de içeri girdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN