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    Eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz her iki bacağından yaralandı

    Avukat Merve Gül Durmaz, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Her iki bacağından da yaralanan kadın, “Olayların bizzat içinde yer aldığım için çok üzgünüm” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    A’vukuat’!

    Eskişehir'de Mete Arslanoğlu, 2,5 yıl önce boşandığı avukat eski eşi Merve Gül Durmaz ile bir alışveriş merkezinin açık otoparkında karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Furkan S. ise olayı sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli eski koca, aracından aldığı tabanca ile ilk önce Furkan S.'ye, daha sonra da Merve Gül Durmaz'a kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Sağlık durumu iyi olan avukatın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırığın, seken kurşunun isabet etmesiyle yara aldığı sağ bacağında ise 1 kırığın olduğu belirlendi.



    AĞIR MÜEBBETE ONAMA
    İzmir'de Taylan İmal, 2 yıl önce Ayşe Kınacı'ya (20) cinsel saldırıda bulunup katletti. Battaniyeye sarıp ormana attı. İmal, ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz dosyası istinafa gönderildi. Bölge mahkemesi reddederek kararı onadı.



    ELV'EDA' ADALET!
    Ankara'da Eda Nur Kaplan (18), geçen yıl 15. kattan atlayarak yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor. Kızını çok harcadılar" mesajı attı. Genç kızın ölümünden 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, gözaltına alınıp tutuklandı. Savcı, cinsel saldırı suçundan yargılanan zanlılar hakkında 18 yıl ceza istedi. Mahkeme ise beraat kararı verdi. Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, "Mağdurun taksiye Mehmet tarafından bindirilmesi ve mağdurun sanık telefonu ile ablasını araması da dikkate alınarak, eylemin rıza dışı yapıldığı ispatlanmamış olduğundan beraat kararı verilmiştir" denildi.



        İKİZİ DE BAŞARDI
        Türkiye, sağlıkta devrim yarattı. Dünyaya şifa dağıttı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyon, tıp dünyası heyecanlandırdı. Türk hekimleri, Cezayirli siyam ikizlerini ayırmak için İstanbul'da toplandı. Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın liderliğinde gerçekleştirilen operasyonla biri 6, diğeri 8 kilo ağırlığında olan göğüs kafesinden yapışık ikizler başarılı bir şekilde ayrıldı. Aylar sonra ayrı bedenlerde nefes alabilen ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Prof. Dr. Karaaltın, operasyonu sosyal medya hesabından "Yaklaşık 9 saat süren bir operasyon sonrası dünyada nadir rastlanan siyam ikizlerini teker teker sayamayacağım koca yürekli insanlardan oluşan ekibimiz sayesinde başarılı bir şekilde ayırdık" mesajıyla paylaştı.



        BATIK SERVET
        Tarihi batık gemi dünyayı karıştırdı! İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708'de Karayip Denizi'nde battı. Geminin yeri, 2015'teki çalışmalarda tespit edilirken İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında kriz çıktı. Çünkü gemide, 18 milyar dolarlık maden vardı! Okyanusun 900 metre altındaki batıktaki altın, gümüş ve zümrütlerin ağırlığının 200 ton olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra gemide Çin porselenlerinin de olduğu açıklandı. Ancak batık servet, gün yüzüne çıkartılamadı! Çünkü üç ülke de altınların kendilerine ait olduğunu açıkladı!



        SOĞUK DUŞ!
        İstanbul Maltepe'de bir apartmanın bodrum katında duş alan Kezban K., izlendiğini fark etti. Durumu eşi Ramazan K.'ye söyledi. Çılgına dönen kızgın koca, röntgenciyi sokakta ele geçirdi. Birkaç tokat attıktan sonra polise teslim etti. Şüpheli Muhammed Ç. ifadesinde, "Bir an kendimi kaybettim. Eğilerek banyo penceresinden içeri baktım. Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Çok pişmanım" diyerek polisten ve kızgın kocadan af diledi.



            'BİLL'DİRİ!
            ABD'Lİ yazılımcı, yazar, yatırımcı ve iş adamı Bill Gates, bu yaz için de okunabilecek kitapları sıraladı. Üç romancı, bir gazeteci ve bir bilim adamına ait 5 kitap önerip, "Kitaplar, cinsiyet eşitliği, siyasi kutuplaşma, iklim değişikliği ve hayatın gerçeklerini içeriyor" ifadesini kullandı:
            Güç: Naomi Alderman
            Neden Kutuplaşıyoruz: Ezra Klein
            Lincoln Otoyolu: Amor Towles
            Gelecek Bakanlığı: Kim Stanley Robinson
            Dünya Gerçekten Nasıl Çalışıyor: Vaclav Smil



            T'AKSİ' GÖRÜŞ!
            Araştırma firması Konda, Türkiye ve İstanbul'daki taksilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, 5 milyon kişinin taksi kullandığı belirlendi. İstanbul'da katılımcıların yüzde 77'si, taksi hizmetlerinden memnun olmadıklarını bildirdi.



            78.5 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 78 milyon 534 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 745'er lira, 3 bilenler 142'şer lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                BİR KİŞİYE 1.9 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi, bir milyon 927 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 436'şar, 4+1 bilenler 550'şer, 4 bilenler 56'şar, 3+1 bilenler 30'ar, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 11'er, 1+1 ve 0+1bilenler 5'er lira alacak.



                K'ALP'İMİZ SENİNLE
                Çorum'da Alp Keskin SMA'ya yakalandı. 2 milyon dolarlık tedavi parası toplandı. Dün kentte tören yapıldı. Buick marka araçla geldiği alandan Dubai'ye uğurlandı.



                'SUÇ'OOTER
                İzmir'de A.E (21) alkollü şekilde elektrikli scooter'a bindi. 2 bin 250 TL ceza yedi. Ehliyetine de el konulunca cezanın iptalini istedi: Scooter için ehliyete gerek yok...



                    DAHA 18'Dİ
                    Denizli'de İrem Evren, eşi Ferhat Evren tarafından katledildi. Gözyaşları içinde toprağa verildi. Annesi "Çiçeğimi soldurdu lar" diye feryat etti. Ondan geri ye kalan ise bebeğiyle çektirdiği resim..

                    YOK BÖYLE SAVUNMA
                    Eskişehir'de komşusunu vuran Selami S, kendini savundu: Ambulans hemen gelse ölmezdi.

                    KORKULUK CAN ALDI
                    Adıyaman'da 3 yaşındaki Mert Özer'in kafası, pencerenin korkuluğuna sıkıştı. Kurtarılamadı.

                    BALIĞA DİNAMİT
                    Hatay'da B.S, balık tutmak için denizde dinamit patlattı. 14 bin 680 lira para cezasına çarptırıldı.

                    ACİLDE DAYAK
                    Elazığ'da hasta yakınları ile doktorlar kavga etti. 3 doktor tekmetokat dayak yedi.

                    ZEHİRLİ ÇİKOLATA
                    İstanbul'da kadın avukat, sevgilisi için karakola gitti. Çikolata getirdi. Paketten uyuşturucu çıkınca kendisi de içeri girdi.

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                    Haberler Yaşam Eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz her iki bacağından yaralandı
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