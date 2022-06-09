Eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz her iki bacağından yaralandı

Eskişehir'de Mete Arslanoğlu, 2,5 yıl önce boşandığı avukat eski eşi Merve Gül Durmaz ile bir alışveriş merkezinin açık otoparkında karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Furkan S. ise olayı sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli eski koca, aracından aldığı tabanca ile ilk önce Furkan S.'ye, daha sonra da Merve Gül Durmaz'a kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Sağlık durumu iyi olan avukatın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırığın, seken kurşunun isabet etmesiyle yara aldığı sağ bacağında ise 1 kırığın olduğu belirlendi.
AĞIR MÜEBBETE ONAMA
İzmir'de Taylan İmal, 2 yıl önce Ayşe Kınacı'ya (20) cinsel saldırıda bulunup katletti. Battaniyeye sarıp ormana attı. İmal, ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz dosyası istinafa gönderildi. Bölge mahkemesi reddederek kararı onadı.
ELV'EDA' ADALET!
Ankara'da Eda Nur Kaplan (18), geçen yıl 15. kattan atlayarak yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor. Kızını çok harcadılar" mesajı attı. Genç kızın ölümünden 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, gözaltına alınıp tutuklandı. Savcı, cinsel saldırı suçundan yargılanan zanlılar hakkında 18 yıl ceza istedi. Mahkeme ise beraat kararı verdi. Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, "Mağdurun taksiye Mehmet tarafından bindirilmesi ve mağdurun sanık telefonu ile ablasını araması da dikkate alınarak, eylemin rıza dışı yapıldığı ispatlanmamış olduğundan beraat kararı verilmiştir" denildi.