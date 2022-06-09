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    Kekeme olan olan Zeki Kara hayallerinden asla vzgeçmedi! 'Okuyamaz' diyenlere inat 18 yıldır öğretmenlik yapıyor

    Zeki Kara, kekemeydi. Senelerce adını bile söyleyemedi. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. 'Okuyamaz' diyenlere inat başarı merdivenlerini bir bir yükseldi. Liseyi açıktan bitirdi...Ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 18 yıldır lisede öğretmenlik yaptı, binlerce genci eğitti. "Konuşmak benim için bir yaşam mücadelesiydi. Başardım" dedi.

    Dil bilgisi

    Azim ve başarı dolu hikayesinin adresi Adana'ydı. Kendi adını bile söyleyemeyecek kadar kekeme olan Zeki Kara'nın, hayatı zorluklarla başladı. Kekemeliği yüzünden eğitimi yarıda kaldı. Ancak o, engellere aldırmadı. Öğretmenlerin 'okuyamaz' demesine rağmen liseyi açıktan bitirdi, ardından Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Bu sırada tedavi görerek kekemelik sorununu bitirdi, 2009'da öğretmenliğe başladı.
    18 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Kara, "Konuşmak benim için bir yaşam mücadelesiydi" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. "Okulda dalga geçen çok oldu. Bana her 'Okuyamazsın' denildiğinde, 'Siz öyle sanın' diyordum. Kekemelik bitti benim için. Allah'a binlerce şükür. Yeniden başlıyor hayat" ifadesini kullandı.



    Zeki Kara, okuldan alındı. Çıraklık eğitimine yollandı. Ancak o öğretmen olmayı başardı. Kitap bile yazdı.



    Kekemeliği yüzünden adını bile söyleyemeyen Zeki Kara, şimdi başarılı bir öğretmen...

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    Haberler Yaşam Kekeme olan olan Zeki Kara hayallerinden asla vzgeçmedi! 'Okuyamaz' diyenlere inat 18 yıldır öğretmenlik yapıyor
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