Kekeme olan olan Zeki Kara hayallerinden asla vzgeçmedi! 'Okuyamaz' diyenlere inat 18 yıldır öğretmenlik yapıyor

Azim ve başarı dolu hikayesinin adresi Adana'ydı. Kendi adını bile söyleyemeyecek kadar kekeme olan Zeki Kara'nın, hayatı zorluklarla başladı. Kekemeliği yüzünden eğitimi yarıda kaldı. Ancak o, engellere aldırmadı. Öğretmenlerin 'okuyamaz' demesine rağmen liseyi açıktan bitirdi, ardından Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Bu sırada tedavi görerek kekemelik sorununu bitirdi, 2009'da öğretmenliğe başladı.

18 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Kara, "Konuşmak benim için bir yaşam mücadelesiydi" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. "Okulda dalga geçen çok oldu. Bana her 'Okuyamazsın' denildiğinde, 'Siz öyle sanın' diyordum. Kekemelik bitti benim için. Allah'a binlerce şükür. Yeniden başlıyor hayat" ifadesini kullandı.