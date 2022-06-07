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    • Yaşam
    • 08.06.2022 01:30
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    • 08.06.2022 01:45
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    İstanbul Basın Ekspres yolunda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

    İstanbul Basın Ekspres yolunda gece yarısına doğru korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş kaza sonucunda hayatını kaybetti.

    İHA
    Basın Ekspres yolunda feci kaza

    Basın Ekspres İkitelli istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaza bu akşam saat 23.30 sıralarında Basın Ekspres Bağcılar mevkii İkitelli istikametinde yaşandı. Üstünden kimlik çıkmayan bir adam, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yol üzerinde seyir halinde olan 34 DVY 881 plakalı araç duramayarak yayaya çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yolda çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri de kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu.

    Kazanın yaşandığı Basın Ekspres İkitelli istikametinde yoğunluk oluştu kazaya karışan aracın ve cesedin kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

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    Haberler Yaşam İstanbul Basın Ekspres yolunda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
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