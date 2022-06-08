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    • Yaşam
    • 08.06.2022 16:54
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    • 08.06.2022 17:02
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    Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı

    Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Turkuvaz Medya Dergileri Direktörü Mustafa Akar, A Haber canlı yayınında yazar İdris'i anlattı. Akar, "Bir derviş titizliğinde yaşayan bir insandı. Ümmetin yetim çocukları için çalışan gayret eden bir insandı." ifadelerini kullandı.

    Mevlana İdris’e veda

    Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

    Mevlana İdris Zengin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Turkuvaz Medya Dergileri Direktörü Mustafa Akar, A Haber canlı yayınında yazar İdris'i anlattı.

    Akar, "Benim 20 yıldır tanıdığım hem de yazdıklarıyla bildiğim sevdiğim takip ettiğim önemli isimlerinden bir tanesi. Yaşarken ustalaşmak klasikleşmek zor bir şeydir. Mevlana İdris böylesi bir insandı. Edebiyatının her alanında çok önemli işler yaptı. Bir derviş titizliğinde yaşayan bir insandı. Ümmetin yetim çocukları için çalışan gayret eden bir insandı." şeklinde konuştu.

        Salih Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

        İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

        Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

        Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

        Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

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        Haberler Yaşam Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı
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