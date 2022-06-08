Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.
Mevlana İdris Zengin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Turkuvaz Medya Dergileri Direktörü Mustafa Akar, A Haber canlı yayınında yazar İdris'i anlattı.
Akar, "Benim 20 yıldır tanıdığım hem de yazdıklarıyla bildiğim sevdiğim takip ettiğim önemli isimlerinden bir tanesi. Yaşarken ustalaşmak klasikleşmek zor bir şeydir. Mevlana İdris böylesi bir insandı. Edebiyatının her alanında çok önemli işler yaptı. Bir derviş titizliğinde yaşayan bir insandı. Ümmetin yetim çocukları için çalışan gayret eden bir insandı." şeklinde konuştu.