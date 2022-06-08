Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencinin skandal görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı





'TEFE'TAKLAK!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelen isimsiz ihbar mektubu tefecilerin sonunu getirdi. Tefeci çetesi, Haymana'da paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatıp karşılığında ise büyükbaş hayvan yemi ile altın satışı yapıldığına dair fatura kesti. Tefecilerin ağına düşen bir çiftçi, imzaladığı senedi kurtarabilmek için bütün mal varlığını sattı. Çiftçinin, işveren durumundayken şimdi çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Mali Şube Polisi, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ferit N., Cem N., Savaş N., İhsan N., Ramazan B. ve Abdullah A. adlı çete elemanlarını yakaladı. Tefecilerin, 20 kişiyi mağdur ederken 5 milyon liralık kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Zorbaların, mağdurların şikayetinden vazgeçirmek için baskı uyguladıkları, hatta para bile verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ömer ÇETİN