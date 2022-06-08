Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencinin skandal görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Antalya Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir lise öğrencisi, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı. Bir arkadaşı o anları kayıt altına aldı. Diğer öğrenciler ise kahkaha attı. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüye tepki yağdı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ise eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.
NEFES NEFESE
Ankara Çankaya'da Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9. sınıf öğrencisi E.S (15), önceki sabah okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10 köpeğin arasında kalan E.S, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.S, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin durumunun iyi olduğu belirtildi.
İHMAL KURBANI
Kocaeli'de Yakup Sevgili (3), sokakta oynadığı çöp konteynerinin rampada hareket etmesi sonucu konteyner ile merdiven arasında sıkıştı. Küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Sokaktaki konteyner kaldırıldı. Amca Bayram Sevgili, konteynerin bağlı olduğu zincirin çalındığını söyleyerek önlem alınmamasına tepki gösterdi.