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    Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencinin skandal görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Bir öğrenci, lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme attı. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Skandal

    Antalya Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir lise öğrencisi, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı. Bir arkadaşı o anları kayıt altına aldı. Diğer öğrenciler ise kahkaha attı. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüye tepki yağdı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ise eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.



    NEFES NEFESE
    Ankara Çankaya'da Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9. sınıf öğrencisi E.S (15), önceki sabah okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10 köpeğin arasında kalan E.S, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.S, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin durumunun iyi olduğu belirtildi.



    İHMAL KURBANI
    Kocaeli'de Yakup Sevgili (3), sokakta oynadığı çöp konteynerinin rampada hareket etmesi sonucu konteyner ile merdiven arasında sıkıştı. Küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Sokaktaki konteyner kaldırıldı. Amca Bayram Sevgili, konteynerin bağlı olduğu zincirin çalındığını söyleyerek önlem alınmamasına tepki gösterdi.



        'TEFE'TAKLAK!
        Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelen isimsiz ihbar mektubu tefecilerin sonunu getirdi. Tefeci çetesi, Haymana'da paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli senet imzalatıp karşılığında ise büyükbaş hayvan yemi ile altın satışı yapıldığına dair fatura kesti. Tefecilerin ağına düşen bir çiftçi, imzaladığı senedi kurtarabilmek için bütün mal varlığını sattı. Çiftçinin, işveren durumundayken şimdi çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Mali Şube Polisi, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ferit N., Cem N., Savaş N., İhsan N., Ramazan B. ve Abdullah A. adlı çete elemanlarını yakaladı. Tefecilerin, 20 kişiyi mağdur ederken 5 milyon liralık kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Zorbaların, mağdurların şikayetinden vazgeçirmek için baskı uyguladıkları, hatta para bile verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
        Ömer ÇETİN



        BEBEK TAKSİ
        Hamile Samara Satılmış'ın, doğum sancıları başladı. Hastaneye gitmek için bindiği takside Melek Ayşe adı verilen kızını kucağına aldı. Antalya Kepez'de hamile Kırgız uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış (31), dün sabah sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış (37) ile taksiye bindi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlenince doğum başladı. Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi.



        KENE FACİASI
        Bursa'da yaşayan arkeolog Murat Kurt (52), bir araştırma için Erzurum'un Oltu ilçesine gitti. Ancak burada kendisini kene ısırdı. Hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Talihsiz arkeoloğun ölümü herkesi yasa boğdu. Murat Kurt, Bursa'ya bağlı Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.



            TENCERE SİLAH SAYILDI
            Adana'da Fatma Solgun (46), komşusu Filiz Bektik'le (39) kavga etti. Yüzüne tencereyle vurdu. Savcılık ise tencereyi silah saydı. Mahkeme, Solgun'a "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
            Murat KARAMAN



            SANAT'SEL' FESTİVAL!
            Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl sel baskını nedeniyle yapılamayan 1. Ayancık Film Festivali'ne destek verdi. Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Nirengi Kültür Sanat Derneği ve Ayancık Belediyesi işbirliğiyle 23-26 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek festivalde, 150 film yarışacak. Başvurular 13 Haziran'da sona erecek.



            'DUR'NİKE
            Asma köprüye, sadece öğrencilerin geçebilmeleri için turnike konuldu. Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Şehir Yerleşkesi ile Çoruh Park Sosyal Tesisleri, Çoruh Nehri'ne yapılan bir asma köprü ile birbirine bağlandı. Ulaşım süresini kısalttığı için rağbet gören asma köprünün AÇÜ'ye çıkması nedeniyle rektörlük önlem aldı. Köprüden sadece personel ve öğrencilerin geçebilmeleri için turnike yaptırdı! Çoruh Üniversitesi öğrencileri, köprüden kimliklerini okutarak geçiyor.



                ERKEN VEDA
                Yazar ve Şiar Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında hayata veda etti. Kahramanmaraş'ta kalp ameliyatı olan Zengin'in ölümü herkesi şoke etti. Başkan Erdoğan, Zengin'in ailesine başsağlığı diledi. Cenaze, bugün Eyüp Sultan'daki törenin ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verilecek.



                PEGA'SUS'!
                İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazazede Emirhan Aydın, 4 ameliyat ve 28 seanslık psikoterapi sürecine maruz kaldığını belirterek şirkete 200 bin liralık tazminat davası açtı.



                24.7 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 24 milyon 741 bin lira devretti. 5 bilenler 32 bin 113'er lira, 4 bilenler 631'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KULÜBEDEKİ MİLYONER
                    Çete, Erdal Yenisoy'un 200 milyon TL'lik arsasını ele geçirdi. Kimsesizler mezarlığına defnetti. Kuzeni Aktaş kulübedeki milyonerin hayatının film gibi olduğunu söyledi: Birden fazla arsasının olduğundan bahsetmişti. 'Yaşlandın arsanı sat ev al' demiştim. Bana 'Toprak satılır mı hiç' diyerek tepki göstermişti. Kendisini doğaya adamıştı. Et yemez, beyaz ekmek tüketmezdi. Gasp edilen arazinin içindeki kulübede yaşıyordu. Kimseyle fazla samimiyeti yoktu.



                    YILAN DEĞİL GERÇEK
                    Antalya'da hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesine çıktı. Engerek yılanı tarafından ısırıldı. Entübe edilip yoğun bakıma alındı. Durumu kritik...

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                    Haberler Yaşam Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencinin skandal görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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