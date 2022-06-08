Hatay'da intihar eden Aylin Aslan'ın ölüme giden o anları kameralara yansıdı

Hatay Samandağ'da dün sabah yürüyüş yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar, ara sokaklardan birinde yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliğinin 31 yaşındaki Aylin Arslan'a ait olduğu tespit edildi.