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    Hatay'da intihar eden Aylin Aslan'ın ölüme giden o anları kameralara yansıdı

    Hatay Samandağ'da 31 yaşındaki Aylİn Aslan, sokak ortasında ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen kadının ailesi gözyaşına boğuldu. Genç kadının ölüme giden o anları kameralara yansıdı.

    Ne yaptın Aylin!

    Hatay Samandağ'da dün sabah yürüyüş yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar, ara sokaklardan birinde yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliğinin 31 yaşındaki Aylin Arslan'a ait olduğu tespit edildi.



    DEHŞET KAMERADA
    Genç kadının ölümüyle ile ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Aslan'ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar görüntülendi. İntihar ettiği tahmin edilen genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    Haberler Yaşam Hatay'da intihar eden Aylin Aslan'ın ölüme giden o anları kameralara yansıdı
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