CTMovies vurgunu! Binlerce kişi tuzağa düştü paralar buhar oldu





SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Dolandırıcıların tuzağına düşmek için sadece üye olmak yeterli oluyor. www.ctmovies.site adresine girip telefon numarasıyla üye olup sonrasında hesaba yüklenen sanal 20 lira ile her gün yatırıma başlanabiliyor. 20 liralık tutar ile her 24 saatte bir siteye girip Sinema bileti alıp ertesi gün 1.2 lira para sanal hesaba aktarılıyordu. Ancak 20 lira level 0 olduğu için getirisi az ve uğraşmaya değmeyecek bir aksiyondu.



750 lira yatırıp günde 52.5 lirayı hesaba yatırmayı taahhüt eden CT Movies'i kullananlar daha çok bu seçenek ile yatırım yapmayı tercih ediyordu. 750 lirayı sitenin para yatırma kısmında bulunan şahıslara ait olan IBAN'lara yaparak işlemler başlıyordu. Dolandırıcılar herhangi yasal bir şirket üzerinden değil farklı bankalarda farklı şahısların hesapları üzerinden para yatırmayı kabul ediyordu. Kurumsal bir şirket olsa şirket adına banka hesabı açılır ve o hesaba para aktarma işlemi yapılırdı.



Para şahsın hesabına geçtikten 5-10 dakika sonra sisteme yatırılan para yansıyor ve yatırım yapma serüveni başlıyordu.

BÜYÜK PARALARLA GÖZE GİRMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Sisteme 750 lira ile girenlere günde 52.5 lira, 1375 lira ile girenlere günde 110 lira, 3850 lira ile girenlere günde 308 lira, 7150 lira ile girenlere günde 572 lira, 12 bin lira ile girenlere günde 1620 lira, 30 bin lira ile girenlere günde 4050 lira, 60 bin lira ile girenlere günde 8 bin 100 lira, 78 bin lira ile girenlere günde 10 bin 530 lira, 130 bin lira ile girenlere günde 32 bin 500 lira, 195 bin lira ile girenlere günde 48 bin 750 lira, 325 bin lira ile girenlere günde 81 bin 250 lira, 560 bin lira ile girenlere günde 274 bin 400 lira, 770 bin lira ile girenlere günde 343 bin lira ödeme yapılacağı iddia ediliyordu fakat hiçbiri gerçekleşmedi.



LEVEL OLARAK İLERLİYORDU

Sisteme gereken paralar yatırıldıkça level sistemleri açılmaya başlıyordu. 750 lira yatırım yapanlar Level 1, 1500 lira yatırım yapanlar Level 2, 12 bin lira yatırım yapanlar Level 3 diye çeşitli leveller üzerinden yatırımcılar sınıflandırılıyordu.