CTMovies vurgunu! Binlerce kişi tuzağa düştü paralar buhar oldu

HER GÜN BİR BİLET

Vizyonda olsun ya da olmasın listelenen filmden her gün bir bilet alarak 750 lira yatırımın karşılığında 52.5 lira sitedeki hesaba 24 saat sonra yatıyordu. Bu süreç sürekli devam ediyor ve hesaptan para çekmenin minimum limiti de 120 liraydı. Yani 3 günlük yatırım karşılığında sanal hesapta 157.5 lira birikiyor, bunun yüzde 12'si vergi maksadıyla kesilip, kalan tutar yatırımcının banka hesabına yine bir şahıs hesabı üzerinden yatırılıyordu.



PARA SANAL HESAPTA GÖRÜNDÜKÇE YATIRIM İŞTAHI ARTIYORDU

Her gün 52.5 lirayı sanal olarak sitenin panelinde gören yatırımcılar parayı çekmek yerine level atlayarak daha fazla para kazanmanın peşine düşmüştü. Ana parası dahil para çekimi yapmadan ilerlemek isteyen yatırımcılar hem ana paralarını hem de vaadedilen parayı da alamadı.

SAADET ZİNCİRİ SİSTEMİ

Kurulan düzen içinde saadet zinciri sistemi de vardı. Bir kişi üye olduktan sonra onun referansıyla üye olan kişi yatırım yaptıkça yatırım miktarına göre en az 5.25 lira her gün hesabına aktarılıyordu. Referansla üye olan kişi başkasını da üye yaparsa ilk referans veren kişi yine para kazanıyordu. Yani yıllardır bilinen saadet zinciri sistemini de böylece kurmuşlardı.



PARALAR HESAPLARA GEÇMEMEYE BAŞLADI

İlk bir ay düzenli olarak para alışverişi gerçekleşirken ikinci ayda para gönderimleri konusunda süre uzamaları, cevap vermeme gibi süreçlerle karşılaşılmaya başlandı.